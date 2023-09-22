自由日日shoot》雷大雨小的科技防逃新制／2年8個月僅監控26人

二○二一年斥資逾億元的科技設備監控中心成立，購入電子手環及腳環（見圖），時任司法院秘書長的林輝煌強調這是司法重要里程碑，可兼顧人權保障，沒想到至今兩年八個月，只監控廿六人次。（資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕棄保潛逃事件頻傳，立法院二○一九年通過「刑事訴訟法」防逃新制，新增穿戴電子手、腳環做為羈押的替代處分，並於二○二一年編列上億元成立科技設備監控中心，未料法官對設備信心不足，憂心告警訊號不時響起，生活將與被告綁在一起，意興闌珊，至今兩年八個月，只監控廿六人次，防逃新制形同虛設。

編上億元成立科技監控中心

雖此制不受法官所喜，監控對象極少，但事實上，簽核監控的廿六人無一人跑掉，雖其中有一人試圖破壞腳環，馬上就被逮，顯示該制度確具良好的防逃功能性。

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法官若認被告無羈押必要，又不命其穿戴電子手、腳環，還可命其交保，限制出境、出海，定期到警察機關報到，但這些處分其實只是「防君子、不防小人」，想要棄保潛逃的被告，仍會利用時間差落跑，如前力霸集團董事長王又曾、東帝士集團創辦人陳由豪，亦有前國民黨立委李慶華、前苗栗縣長何智輝等政治人物。

二○一八年間，慶富集團承造海軍獵雷艦涉詐貸，副董事長陳偉志以五百萬元交保，直到高雄地院電聯警方，才知陳偉志早已失聯十六天，不見蹤影，舉國譁然，成為引爆點。司法院為了拆彈，提出刑事訴訟法第一一六條之二修正案，俗稱防逃新制，二○一九年經立法院通過施行。

新制讓院檢有權透過科技設備即時監控被告行蹤，同時增列交付護照、旅行文件、禁止處分財產等替代羈押的處分，強化嚇阻力，降低落跑動機。二○二一年斥資逾億元的科控中心成立，時任司法院秘書長林輝煌強調這是司法重要里程碑，法官可依據個案逃亡風險及實際情況，劃設大小不一的電子圍籬，兼顧人權保障，沒想到時至今日，使用率極低，凸顯法官意興闌珊。

法官怕24小時待命 態度保守

不少法官認為，並不是抗拒科技設備，而是制度令其生懼，因為法官必須隨時緊盯手機，不論幾點，只要收到被限制出海的被告靠近海邊告警訊息，就要立刻聯繫警方查處；此外，有些被告訊號不佳，法官也要火速下達指示。法官的生活形同跟被告綁在一起，廿四小時都可能收到通報，心理壓力太大。

確有成效 監控26人無人跑掉

惟電子防逃就是要時時回報，全天候待命是必然結果。若法官對電子腳環的態度仍保守，未來如國寶集團總裁朱國榮落跑的難堪事件，將不會是最後一例，屆時傷害的不只是法官聲譽，司法信賴也恐一併陪葬。

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