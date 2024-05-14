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蘇花大清水明隧道冒火！上方緩衝輪胎燃燒 暫停通行

蘇花公路大清水明隧道上方放置的緩衝輪胎，今天上午起火，黑煙沖天從海面上看的一清二楚，隧道頂部鋼板也焙燒穿。（民眾提供）

蘇花公路大清水明隧道上方放置的緩衝輪胎，今天上午起火，黑煙沖天從海面上看的一清二楚，隧道頂部鋼板也焙燒穿。（民眾提供）

2024/05/14 12:17

首次上稿 12:07
更新時間 12:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕蘇花公路大清水明隧道上方放置的緩衝輪胎，今天上午起火，黑煙沖天從海面上看的一清二楚，明隧道上方的鋼板上次遭落石擊穿。公路局指出，目前評估會影響12時通行時間，請用路人注意最新公告。

蘇花公路台9線159.3公里處明隧道今（14）日上午11點左右，明隧道上方防落石緩衝輪胎堆發生火警，花蓮縣消防局獲報後，立即派員前往灌救火勢。 據了解，起火原因疑似明隧道上方邊坡施工不慎引起火災，火星掉落下方明隧道上的輪胎堆引發火勢，警義消人員現正搶救中。

0403花蓮地震後，因蘇花公路下清水橋遭巨石擊斷，採鋼便橋通行，和仁至崇德路段多處裸坡仍不穩定，目前每日開放三次通行時間共5小時，中午12點到下午一點的通行時段受到火災影響，仍無法通行，請用路人耐心等候狀況排除，隨時注意最新公告。

修明隧道破損切除鋼筋 意外引燃廢輪胎

公路局東區養護工程分局指出，蘇花公路台9線159k+400大清水明隧道因0403地震坍方落石造成頂版破損，今日進行明隧道頂版鋼筋切除時不慎引燃廢輪胎起火，經通報消防單位後正在滅火中，和仁至崇德管制路段今日中午12時放行時間預估延至13時，請用路人耐心等候。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

蘇花公路大清水明隧道上方放置的緩衝輪胎，今天上午起火，黑煙沖天從海面上看的一清二楚，隧道頂部鋼板也焙燒穿。（民眾提供）

蘇花公路大清水明隧道上方放置的緩衝輪胎，今天上午起火，黑煙沖天從海面上看的一清二楚，隧道頂部鋼板也焙燒穿。（民眾提供）

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