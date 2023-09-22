自由日日shoot》警慢4天通報 懲處所長及值日巡佐

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。（資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉多起炒股案被高等法院判刑，卻棄保消失無蹤，台北市警信義分局三張犁派出所未即時發現朱未依規定到派出所報到，延遲四天向上通報。信義警分局昨表示，目前正調查相關細節，擬將所長及值日巡佐核予申誡二次或一次不等處分，並將進一步檢討，以落實相關通報機制及預防措施。

信義分局表示，高院要求朱國榮每日晚間七時前，應至三張犁派出所報到，本月七日下午三時朱男報到後，隔日未依規定再來報到，三張犁派出所值班幹部、所長未「即時發現並落實通報」，遲至十二日晚間十一時通報分局，分局知悉後，立即由偵查隊通知高院法警室，針對此事將進行究責與檢討。

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基層怨簽到無防逃效果

不過，對現行的防逃機制中，定期到派出所報到的措施，不少官警相當不以為然。他們認為，除朱國榮案件中每日須報到外，尚有其他卅天、七天報到的人口，質疑難道卅天後發現潛逃也要究責警察，況且會逃的人幾乎都是計畫性的潛逃，即使每日報到，也可於簽到後，有長達一天的時間逃亡；基層普遍該簽到機制僅是增加警察的業務量，對於防逃並無強有力的約制效果。

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