退休婦捧20萬現金與詐團車手交易 警巡邏撞見直接逮人

警方在轄區公園巡邏時，發現簡女正與婦人簽署合約，並交付現金。（記者陸運鋒翻攝）

2024/06/03 11:26

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市張姓婦人陷入投資股票詐騙陷阱，被詐團洗腦哄騙後打算投入20萬元，雙方昨天相約內湖區某公園交付現金時，被巡邏經過的警方撞見察覺有異，經警方盤查了解後戳破這場騙局，當場逮捕簡姓女車手，而後再將擔任監控手周姓男子及16歲少女查緝到案。

據了解，已退休65歲張姓婦人，日前在臉書看見「存股致富」投資廣告訊息，於是加入Line群組，期間詐團話術若投入資金的話，可報出精準地當沖明牌，並要求其下載App軟體，而張婦不疑有他，決定投入20萬元，並與對方相約至內湖文德三號公園面交。

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警方調查，文德派出所陳明昶及員警薛皓謙昨在轄區公園巡邏時，發現身穿襯衫的簡女與張婦正在簽署合約，並準備交付款項，因認為可疑便上前盤查，但簡女自稱理財公司專員，堅稱為合法投資管道，而被騙的張婦，還不斷解釋是個人投資理財，且要求警方不要干涉。

據查，簡女除了識別證姓名與身分不符，且對投資公司資金流向等細節均交代不清，隨即戳破其謊言，簡女見事跡敗露，只好坦承擔任詐騙車手，僅是依照指示向被害人收取款項。

警方檢視簡女手機並擴大調閱監視影像追查，立即鎖定涉案車輛，循線至桃園再將擔任監控手的19歲周男及簡姓少女查緝到案，並查扣識別證、收據、贓款20萬元等證物，警詢後，將3人依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣贓款、工作證、合約等相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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