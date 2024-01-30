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歹路不可行！頻夢到手銬、腳鐐求助閨蜜 女車手隔天就被抓

警方在ATM前逮捕顏姓女車手。（警方提供）

警方在ATM前逮捕顏姓女車手。（警方提供）

2024/01/30 17:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中市21歲顏姓女子因無業被詐團吸收當車手，近來她頻頻夢到「手銬」、「腳鐐」等物品，醒來後急以通訊軟體向閨蜜求助解夢，得到「別做虧心事」等答覆，未料她還是不信邪持續犯案，昨天在北區一處ATM密集提領贓款時，被巡經員警發現有異盤查，當場人贓俱獲。

台中市第二分局永興派出所巡佐李文定、警員陳正昕，昨下午在北區進化北路上某金融機構ATM巡簽時，發現顏女在提款機前使用手機，且不斷提領大筆現金，符合車手特徵於是上前盤查，當場查獲正接受上手指示提領贓款的顏女，當場也查扣金融卡4張、提領明細1張、手機1支、現金22萬7800元等證物。

顏女雖年紀輕輕，面對盤查態度卻相當冷靜，員警詢問多張金融卡是誰的？顏女很自然的避重就輕回應，「阿嬤的，阿嬤叫我來領錢」或是「這張是阿公的，阿公缺錢要用」，經警方比對165系統，發現顏女持有的金融卡，已有被害人稍早遭詐騙，並已向警察機關報案，稱遭「假冒蝦皮客服」詐騙，並匯款至帳戶內。

露出馬腳的顏女才供稱，受綽號「alanchen」上手指揮擔任車手，訊後全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

據了解，顏女因無業被詐團吸收當車手，近來頻頻夢到「手銬」、「腳鐐」等物品，醒來後急以通訊軟體向閨蜜求助解夢，得到「別做虧心事」、「你是不是做壞事」等答覆，顏女已讀不回應是心裡有數，未料她還是不信邪持續犯案，果然被當場人贓俱獲。

第二分局長周俊銘呼籲民眾，目前網路詐騙手法是「千騙、萬騙，不離ATM！」請務必注意，各大購物網站，或是網路賣家不會主動要求購買者更改結帳方式，或提供個人資料，更不會要求操作ATM，若接到類似電話，可直接撥打165反詐騙專線查證，如發現遭詐騙，應立即向警察機關報案。

警方查扣金融卡、提領明細及贓款等證物。（警方提供）

警方查扣金融卡、提領明細及贓款等證物。（警方提供）

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