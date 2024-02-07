詐團黑吃黑？女車手剛收80萬就被搶 中警追到高雄逮2嫌

台中警方南下高雄逮捕行搶的鐘姓男子（中），查獲作案車輛。（記者陳建志翻攝）

2024/02/07 15:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中市許姓女車手上月29日剛收到投資詐騙80萬元贓款，在超商前等候指示，就被2名男子搶走。警方抽絲剝繭研判是詐騙集團黑吃黑，2月2日先在高雄杉林區逮捕鐘姓男子，5日再逮捕黃姓嫌犯，兩人供稱搶來的錢已經還債花光，避重就輕未供出指使藏鏡人，2人依搶奪、詐欺送辦收押。

許姓女子（28歲）1月29日下午到太平分局報案說，裝有80萬元現金的背包在超商前被2名不明男子搶走，但她無法交待為何攜帶大筆現金，警方曉以大義追問，她聲稱上網找工作，對方要求她幫忙收錢，依指示到太平收錢，警方查出是假投資真詐騙，許女則是詐欺車手。

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警方走，研判是詐騙集團黑吃黑，立刻報請台中地檢署，由檢察官陳宜君指揮台中市刑警大隊、太平分局偵辦。警方調閱監視器追查發現，2名男子搶錢得手後徒步逃離現場，接著開車上高速公路一路往高雄逃逸。

警方發現，2名搶嫌開的車懸掛偽造的車牌，還頻頻製造斷點，企圖混淆警方偵辦方向，專案人員隨即到高雄市杉林區查訪，比對上百輛車型資料，過濾相關人等，掌握鐘姓男子（24歲）和黃姓男子（29歲）涉案。

檢察官開立拘票，專案人員兵分3路埋伏，2月2日先在高雄市杉林區山區逮到鐘嫌，起出作案車輛、偽造車牌2面、手機等物品；5日又在美濃區逮捕黃嫌，起出手機等證物，全案宣告偵破。

不過，鐘男、黃男到案後供詞避重就輕，聲稱搶來的80萬元已經還債花光了，至於為何知道許女剛收到80萬元鉅款？他們供稱是從一名不知名的友人那裡得知訊息。檢警認為兩人有所隱瞞，訊問後依搶奪、詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，2人都被收押。檢警擴大追查背後的藏鏡人。

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監視器拍到鐘姓、黃姓搶嫌得手後徒步離開。（記者陳建志翻攝）

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