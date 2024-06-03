逆子討百元未果竟從4樓陽台推母親下樓致死 判無期定讞

黃姓逆子向母親討百元未果，竟從4樓陽台把母親推下樓致死，判處無期徒刑定讞。示意圖

2024/06/03 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕新北黃男前年向母親討100元不成，竟失控將母親從4樓陽台推落馬路邊致死。最高法院維持歷審見解，考量黃直接剝奪母親的生命，然黃長期深受「思覺失調症」所苦等情，依殺害直系血親尊親屬罪對黃判處無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

前年3月22日晚間8時許，39歲黃男向70歲母親索討100元不成而發生口角，黃竟把母親從4樓陽台推落至馬路邊；母親經送醫搶救不治。

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黃男犯後先騙警方母親是跳樓，再於檢方偵訊時供稱，自己睡醒找不到「失蹤」的母親，法院審理時黃再度改口稱：「我想和媽媽拿100元去買東西吃，媽媽以為我想喝酒，所以媽媽不願意，我們就開始吵架，並發生拉扯，媽媽一直抓我的袖子，我想要掙脫，將媽媽推開，重心不穩，媽媽不小心就從陽台掉下去，我不是故意要將媽媽推下樓的」。

一審新北地院、二審高等法院均指，根據解剖鑑定結果、現場照片、黃男供述等證據，母親只高於陽台70公分，若不是黃施加相當大力道，母親不會從陽台摔落地面，況且陽台牆壁上方磁磚出現擦抹痕跡，與黃自述將母親推下樓等情節相符，且可排除母親酒醉、失足的可能性，也就代表黃男「不小心」的說法並不可採，並批黃試圖卸責．

一、二審指黃男只因為向母親索討100元未果便犯案，直接剝奪母親的生命，導致無法回復、彌補的損害，更使其家人必須承受失去親人的痛苦，然考量黃的智力屬邊緣智能不足的程度，又長期深受「思覺失調症」所苦，還有「重度酒精使用障礙症」（在本案未達減刑標準），依法判處無期徒刑、褫奪公權終身。最高法院駁回上訴確定。

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