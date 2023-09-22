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首頁　>　社會

自由日日shoot》國寶總裁朱國榮跑了 將通緝30年

朱國榮棄保潛逃，高院傳訊替朱交保的親妹（見圖）出庭，朱女稱自己也找不到哥哥」。（記者楊國文攝）

朱國榮棄保潛逃，高院傳訊替朱交保的親妹（見圖）出庭，朱女稱自己也找不到哥哥」。（記者楊國文攝）

2023/09/22 05:30

助出４億交保金將遭沒入 親妹「沒意見」

〔記者楊國文、王冠仁／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮因龍邦、台壽保炒股等案，二審各被判刑八年及十六年，全案尚在最高法院審理，朱卻疑棄保潛逃，高等法院傳拘未著，近日將對他發布通緝，通緝時效卅年。

高院繼本月十四日傳訊律師後，昨天開庭傳訊先前協助拿出四億元替朱交保的妹妹朱佩瑜，她亦稱找不到胞兄，對四億元可能遭沒入一事回應：「沒意見」、「那我也沒辦法」；高院認定朱有逃匿事實，將沒入四億元交保金。

高院考量朱男炒股等案目前繫屬最高法院，昨以最速件函詢最高法院，是否發佈通緝等強制處分。法界人士說，高院應會在近日通緝朱，以朱男現年七十歲年紀，將被通緝到一百歲為止。

法官昨詢問朱女「為何願意拿出四億元替朱國榮具保」？朱女說，因為朱是哥哥，四億元並非全部是她的。

朱國榮涉及多件官司，其中炒作龍邦國際股票案，今年三月被二審依證交法判刑八年；台壽保炒股等案，四月被依內線交易等罪判刑十六年，此案交保金為四億元；朱另涉松岡炒股案，由台北地院審理中，交保金一億元。

樂陞許金龍被判10年

稱不會逃、會去服刑

此外，樂陞董事長許金龍坑殺股民，前天遭判刑十年定讞，台北地檢署啟動防逃機制；據了解，警方有聯絡上許男，人還在台灣，許表示他會去服刑、不會落跑。

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