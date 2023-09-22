為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

自由日日shoot》 「有新制度 守舊不想用」／法界：沒收5億 巨賈不痛不癢

二○二一年斥資逾億元的科技設備監控中心成立，購入電子手環及腳環（見圖），時任司法院秘書長的林輝煌強調這是司法重要里程碑，可兼顧人權保障，沒想到至今兩年八個月，只監控廿六人次。（資料照）

二○二一年斥資逾億元的科技設備監控中心成立，購入電子手環及腳環（見圖），時任司法院秘書長的林輝煌強調這是司法重要里程碑，可兼顧人權保障，沒想到至今兩年八個月，只監控廿六人次。（資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕各地院去年審理檢察官聲請羈押被告七千七百零一件，改命具保、責付、境管一五五二件，僅個位數諭知穿戴電子腳環監控，直到國寶集團總裁朱國榮近日棄保五億元潛逃，外界才知法官普遍對防逃新制興趣缺缺，釀弄丟人後果。曾任司法院調辦事法官的律師張道周直言，縱有新制度，思維裝舊酒，就無法進步。

張道周說，當初擬制防逃新制的主因之一，是因鉅額保金對重大經濟罪犯不痛不癢，無法產生嚇阻效果，故另闢蹊徑，透過穿戴電子腳環的方式，即時監控被告行蹤，讓其心生忌憚而不敢逃亡。

張道周表示，朱國榮是富商巨賈，五億元交保金對他只是九牛一毛，高等法院既然分別重判八年、十六年刑，就知伴隨高度逃亡可能性，除了維持之前的保金與境管，應重新審酌有無附加科技設備監控的必要。

張道周坦言，司法實務對於強制處分通常是裁定延長，鮮少新增其他手段，但既然已經有了防逃新制，觀念就應同步更新，而不是守成，否則體制難進步。

也可命電子簽到代替人工簽到

張道周認為，即使不命朱國榮穿戴電子腳環，也可命其配戴監控手機，要求他在特定時間電子報到，報到處所可在派出所前自拍或開啟視訊，供科技設備監控中心確認，若逾一個小時未報到，系統將發送告警訊號，以利法官即時指示找人，時效與功能比人工簽到來得佳，也可減輕警方業務。

應審酌朱國榮有偷渡黑歷史 又有人脈

高院以金融案件被告與性侵或家暴不同，較無即時性危險，才會很少施以電子監控，但曾參與防逃新制修法的律師黃致中直言，配戴電子腳環的目的應是「防逃」，預防再犯是另一個效果。黃致中強調，朱國榮有偷渡黑歷史，又有人脈，高院當初實應審酌這點，思考命其接受科技設備監控。

律師林柏宏則緩頰說，高院命朱國榮重金交保、境管、定期報到，應該是判斷如此就可防逃，只是執行面上出了問題，讓他趁著空窗期落跑，建議強化通報機制，建立即時窗口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由日日shoot》雷大雨小的科技防逃新制／2年8個月僅監控26人
2023/09/22 05:30

自由日日shoot》雷大雨小的科技防逃新制／2年8個月僅監控26人
自由日日shoot》偏差認為性侵或暴力犯才科技監控
2023/09/22 05:30

自由日日shoot》偏差認為性侵或暴力犯才科技監控

「新青安」助成家 首購首換都受惠
自由日日shoot》國寶總裁朱國榮跑了 將通緝30年
2023/09/22 05:30

自由日日shoot》國寶總裁朱國榮跑了 將通緝30年
自由日日shoot》警慢4天通報 懲處所長及值日巡佐
2023/09/22 05:30

自由日日shoot》警慢4天通報 懲處所長及值日巡佐

「冠德安沐居」定錨北市擎天小坪數
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播