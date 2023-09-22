自由日日shoot》 「有新制度 守舊不想用」／法界：沒收5億 巨賈不痛不癢

二○二一年斥資逾億元的科技設備監控中心成立，購入電子手環及腳環（見圖），時任司法院秘書長的林輝煌強調這是司法重要里程碑，可兼顧人權保障，沒想到至今兩年八個月，只監控廿六人次。（資料照）

2023/09/22 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕各地院去年審理檢察官聲請羈押被告七千七百零一件，改命具保、責付、境管一五五二件，僅個位數諭知穿戴電子腳環監控，直到國寶集團總裁朱國榮近日棄保五億元潛逃，外界才知法官普遍對防逃新制興趣缺缺，釀弄丟人後果。曾任司法院調辦事法官的律師張道周直言，縱有新制度，思維裝舊酒，就無法進步。

張道周說，當初擬制防逃新制的主因之一，是因鉅額保金對重大經濟罪犯不痛不癢，無法產生嚇阻效果，故另闢蹊徑，透過穿戴電子腳環的方式，即時監控被告行蹤，讓其心生忌憚而不敢逃亡。

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張道周表示，朱國榮是富商巨賈，五億元交保金對他只是九牛一毛，高等法院既然分別重判八年、十六年刑，就知伴隨高度逃亡可能性，除了維持之前的保金與境管，應重新審酌有無附加科技設備監控的必要。

張道周坦言，司法實務對於強制處分通常是裁定延長，鮮少新增其他手段，但既然已經有了防逃新制，觀念就應同步更新，而不是守成，否則體制難進步。

也可命電子簽到代替人工簽到

張道周認為，即使不命朱國榮穿戴電子腳環，也可命其配戴監控手機，要求他在特定時間電子報到，報到處所可在派出所前自拍或開啟視訊，供科技設備監控中心確認，若逾一個小時未報到，系統將發送告警訊號，以利法官即時指示找人，時效與功能比人工簽到來得佳，也可減輕警方業務。

應審酌朱國榮有偷渡黑歷史 又有人脈

高院以金融案件被告與性侵或家暴不同，較無即時性危險，才會很少施以電子監控，但曾參與防逃新制修法的律師黃致中直言，配戴電子腳環的目的應是「防逃」，預防再犯是另一個效果。黃致中強調，朱國榮有偷渡黑歷史，又有人脈，高院當初實應審酌這點，思考命其接受科技設備監控。

律師林柏宏則緩頰說，高院命朱國榮重金交保、境管、定期報到，應該是判斷如此就可防逃，只是執行面上出了問題，讓他趁著空窗期落跑，建議強化通報機制，建立即時窗口。

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