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露營區老闆夥3人私刑打死員工 嫁禍1員工不成反讓真相曝光

謝姓男子在中寮鄉承租土地經營露營區，夥同3男子在露營區福利社裡面，動用私刑將張姓員工活活打死。（記者陳鳳麗翻攝）

謝姓男子在中寮鄉承租土地經營露營區，夥同3男子在露營區福利社裡面，動用私刑將張姓員工活活打死。（記者陳鳳麗翻攝）

2024/05/14 00:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣中寮鄉某露營區謝姓老闆，夥同3人動用私刑將張姓員工打死，其中因案被通緝的何姓員工擔心警察來先落跑，結果謝男和另2名員工把責任全推給何男，何男因不想當代罪羔羊，後來直接投案，才讓該起動私刑打死員工案的真相曝光。

42歲謝姓男子承租中寮鄉一處露營區，11日將已回宿舍休息的47歲張姓員工叫回露營區福利社，而張男到福利社後，包括謝姓老闆，還有許姓、徐姓和何姓員即對張男動刑，將該處看得到的工具都拿來當刑具，掃把、水管、塑膠椅、電鑽…都變成刑具。動用刑具毆打張男之外，眾人也拳打腳踢，張男頭部當時受到重擊而流血，後來倒地不起。

謝男見張姓男子沒了呼吸心跳，要大家輪流幫張施作CPR，見其未能恢復生命徵象，除要大家清除現場的血跡外，也要有打人的趕快去拜土地公，請土地公保佑大家，然後再由其中1名員工打119報案，謊稱有人摔倒需要救護。

謝男也暗示因傷害案被通緝的何姓員工，在警方到達前快落跑，不然報案請求救護時，警察也會到場，屆時就會將何男逮捕歸案，何男因此趕緊離開露營區。謝男等人後來口徑一致，把打人責任全推給落跑的何姓男子。

何姓男子在落跑前，隱約聽出老闆可能會把責任全推給他，在奔逃過程中愈想愈不安，後來決定自己投案，向警方說出實情，未讓自己成為代罪羔羊，也讓該起兇殘動私刑打死員工的真相曝光。

謝姓男子經營露營區，夥同3名員工將張姓員工打死，福利社內有的工具都被拿來當刑具，現場凌亂，而後謝男等3人，還把責任全推給因案被通緝的何姓員工身上。（記者陳鳳麗翻攝）

謝姓男子經營露營區，夥同3名員工將張姓員工打死，福利社內有的工具都被拿來當刑具，現場凌亂，而後謝男等3人，還把責任全推給因案被通緝的何姓員工身上。（記者陳鳳麗翻攝）

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