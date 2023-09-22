自由日日shoot》偏差認為性侵或暴力犯才科技監控

二○二一年斥資逾億元的科技設備監控中心成立，購入電子手環及腳環（見圖），時任司法院秘書長的林輝煌強調這是司法重要里程碑，可兼顧人權保障，沒想到至今兩年八個月，只監控廿六人次。（資料照）

2023/09/22 05:30

法官使用意願低落 司法院將開課、宣導

〔記者吳政峰／台北報導〕科技設備監控中心成立至今兩年多，總案件數僅廿六件，法官使用意願低落。司法院表示，已觀察到此現象，除了請法官學院開設課程，供法官在職進修，助其更了解此制度，提高使用動機，另將擴大宣導，讓法官們都能更加熟悉此制度，認識它的必要性，減少因陌生而帶來的憂心。

司法院說明，確有部分法官對於電子設備監控的觀念，停留在性侵或暴力犯的層次，以至於施行上較保守，但實際上防逃新制是把它列為羈押的替代處分之一，未限制於何種案類。對於案量過少的現象，刑事廳已舉辦多場科技設備監控教育訓練，使法官、書記官及法警熟悉科技設備監控平台功能、優化效果及操作方式，提高認識，減少憂心。

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此外，也將強化宣導，讓法官更了解科技設備監控的目的與執行層面；即將與法務部舉行的第一四五次業務會談，更把「提高科技監控使用效能，促請法院、檢察署善加利用科技監控設備以執行防逃監控」列為會談議題。

檢察官亦可諭知被告穿戴電子腳環監控，不過實務上檢察官如認有逃亡之虞，通常會直接向法院聲請羈押，故使用頻率較低。即便如此，法務部也表示，將持續加強教育訓練，透過制度介紹、案例分享等方式，增進檢察官對於新制的理解及運用。

此外，法務部將請司法官學院針對科技設備監控議題研議相關課程，除了供在職的檢察官進修，另強化目前正在受訓學官們的認知，鼓勵他們未來上線後，能在合適的個案上勇於使用。

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