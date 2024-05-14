獨家》新營太子宮前會計涉侵占3千餘萬 民事判還、刑事一審無罪

台南新營太子宮前曾姓女會計遭控涉侵占約3000萬元廟款，一審刑事判她無罪；民事部分卻認定她涉有侵占、須還2900多萬元。（取自網路維基百科）

2024/05/14 00:05

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獨家》新營太子宮女會計做假帳 30年A走近3千萬香油錢

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新營區奉祀三太子的知名太子宮，雇用1名曾姓女秘書兼會計從1988年6月做到2017年11月，廟方在她退休後把帳冊交給會計師查核，查出她在任內涉侵占3千餘萬元廟款，被檢方起訴；但台南地院刑事庭近日以曾女記帳有錯誤、但無侵占使用廟款的具體事證與故意，判曾女無罪。

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對此，台南地檢署回應說，待檢察官收受判決書後會研議上訴。

檢方起訴指出，曾女於2007年4月到2016年6月間的這幾年期間，在廟方現金簿上短少記載共3041萬7千元廟款，她以此短少記載方式侵占這些鉅款，涉嫌業務登載不實文書與業務侵占罪嫌。

檢方訊時，曾女完全否認有上述罪嫌、也絕對沒有侵占這些廟款；但她不爭執她掌管的現金簿有短少記載這些結存金額。

刑事合議庭調查表示，廟方委託的會計師事務所查帳大多是依據廟方人員提供的資料，非原始收入與支出憑證，查核報告是會計師依大水庫理論計算加減後所得的「差額」，不是詳細勾稽廟方帳簿與核對會計憑證、原始單據而得出，會計師算出的侵占金額難稱是正確，曾女現金簿計算錯誤是否等同其侵占金額，已有所疑。

合議庭並說，提告的王姓告訴人說廟方每人收到的錢都要交給曾女，這與其他證人所述不符，告訴人所說是要追訴曾女的不利證述。且每次清點香油箱內的錢時，人數眾多，不是只曾女1人，曾女能否在眾多眼目下多次侵占現金？檢方指控有多次「易持有為所有」的情事，然起訴書內無具體事證作為佐證，亦有所疑。

刑庭法官還說，廟方有其他人指監事組會把帳簿與銀行存簿拿來核對，監查報告明確記載廟方現金結餘、存款與不動產經監事會監查無誤後，常務董事、監事簽名，曾女的記帳經多年監查都未察覺其侵占犯行，殊難想像，曾女在現金簿雖有計算錯誤，但檢方未舉證廟方應有款項與短缺款項為何？也未舉出曾女如何把廟款據為己有、使用收益或處分。

此外，廟方現金簿是作內帳用，與一般商業帳冊需嚴守會計準則不同，難苛責要完全正確，曾女製作現金簿的疏失也可能與廟方其他委員的一時疏失相同，難以認定這錯誤記載是曾女刻意為之，以達侵占目的，在罪證不足前提下，只能判曾女無罪。

不過，台南地院民事庭則判曾女涉侵占2900多萬元廟款，判她必須還錢。曾女對此強調不解，表明會上訴。

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