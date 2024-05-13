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如何避免遺產落入兄弟姊妹手中？ 呂秋遠分享5招

律師呂秋遠說，遺產如果沒有處理好，極有可能落到兄弟姊妹手中。（資料照）

律師呂秋遠說，遺產如果沒有處理好，極有可能落到兄弟姊妹手中。（資料照）

2024/05/13 17:04

〔記者顏宏駿／彰化報導〕本報揭露彰化縣一對老夫妻擁有千萬財產，但膝下無子女，先生、太太相繼去世，太太生前把遺產過給自己的妹妹，引發夫家的兄弟姊妹不滿，展開「遺產爭奪戰」，夫家一審敗訴收場。此事引發網路熱議。

一名法界人士說，該案女方能勝訴，最主要是發現先生去世時，小叔、小姑都以嫂嫂乍逢先生過世，自己又無謀生能力，對其繼承先生的遺產都沒有意見，且雙方都有到遺產帳戶銀行辦理分割繼承，當時大家都有簽名蓋章，賴不掉。

知名律師呂秋遠就曾在臉書提醒大家，現代社會頂客族（雙薪水、無子女）越來越多，如果遺產沒有處理好，確實會落入兄弟姊妹手中。

他說，民法規定，如果被繼承人沒有子女、父母過世，那就是由兄弟姊妹繼承；如果有配偶，就是配偶一半、兄弟姊妹一半。兄弟姊妹不合就是魔咒，生前沒有聯繫，甚至有嫌隙，死後卻可以依法分配財產，「血緣，是沒辦法斷絕的」。

如何避免遺產落入兄弟姊妹手中？呂秋遠分享5個方法，包括生養孩子、活得長久、寫遺囑、財產移轉、剝奪繼承權。

第一招，生養孩子繼承財產，是民法保障。第二招，活得長久，兄弟姐妹先死，他們的子女（姪子、姪女）是不能代位繼承的。

第三招寫遺囑，寫明遺產不給兄弟姊妹，由配偶繼承全部遺產。要注意的是，兄弟姊妹會有特留分，還是可以取得遺產的3分之1。

第四招，把財產移轉到配偶身上，配偶間贈與免課徵贈與稅，但假如離婚，因為是贈與，這些財產就不能分配，由配偶獨得。留到最後一口氣才移轉，也沒人知道那是什麼時候。

第五招剝奪繼承權，只有這個方法才能完全免除後顧之憂，如果兄弟姊妹關係不好，可以想辦法找出原因，若構成重大侮辱或虐待，可以在遺囑裡寫出來，直接依法剝奪繼承權，配偶就可以單獨繼承。

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