楊梅火燒車「救人英雄」燒成自然捲？粉專報平安︰老闆天生Q毛哦

不少網友關心英勇救人的張宇揚頭髮是否燒成自染捲，張男公司粉專小編今天回應，老闆本身是超級自然捲。（資料照、圖擷取自「FL Pan （富麗鋁模）」臉書粉專，本報合成）

2025/01/28 17:44

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕〕國道1號楊梅休息站日前發生嚴重車禍火燒車，釀成4死4傷，30歲男子張宇揚奮不顧身衝到火燒車輛搶救受困孩童，英勇善舉獲各界讚譽。事後，張男身分被公司員工曝光，大批民眾湧入公司臉書粉專留言致謝，還有網友關心張男頭髮是否因火勢燒成「自染捲」，粉專小編今天（28日）下午回應了。

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住在新竹的張宇揚25日晚間注意到楊梅休息站有輛電動車撞上分隔島起火，他與另一名年約40歲的男子立即衝去救人，駕駛座陷入火海，2人果斷搶救受困後座孩童。張宇揚事後接受媒體訪問，之後就未再曝光，不過，相關報導26日被他的公司員工看到，分享到社群平台，眾人才得知他的真實身分。

員工透露，張男沒有個人社群帳號，許多人湧入發文員工、張男公司臉書粉專「FL Pan （富麗鋁模）」留言感謝，大讚他是「沒有穿披風的英雄」。也有部分網友留言指出，張男在受訪照片與影片的模樣，身上不僅有明顯被火燻到的痕跡，而且頭髮變得非常「Q毛（自然捲）」，擔心他是否是在救人時被燒到，才導致頭髮特別捲。

針對網友們對張男的擔憂，「FL Pan （富麗鋁模）」粉專小編今天發文回應說，「老闆除了吸入太多滅火器粉塵，導致呼吸道有點不舒服，還有睡不好、肌肉緊繃外，沒有PTSD，也沒有其他的不適和燒燙傷哦，也謝謝來電關心問傷口民眾，順帶一提老闆本身就是超級自然捲哦。」

國道1號楊梅休息站在25日晚間發生嚴重車禍，一輛電動車撞分隔島起火，釀成4死4傷。（消防局提供）

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