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    中部比北部冷！初二回溫初四轉雨 1圖看懂春節天氣

    未來1週因輻射冷卻，中部（綠色線）低溫都比北部（紅色線）還低，初二回娘家氣溫明顯回升。（氣象署提供）

    未來1週因輻射冷卻，中部（綠色線）低溫都比北部（紅色線）還低，初二回娘家氣溫明顯回升。（氣象署提供）

    2025/01/28 16:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（28日）初一走春是好天氣！中央氣象署預報，明、後兩天都是好天氣，但清晨氣溫仍非常寒冷，部分地區僅有6度低溫。2月1日初四迎財神當天有鋒面接近轉雨，下週一（2月3日）上班日恐有另一波強烈大陸冷氣團報到。

    氣象署預報員張承傳表示，明天清晨還是受到寒流和輻射冷卻效應的影響，新北、苗栗、台中局部地區僅有6度低溫，其它地方約7到10度，高雄、屏東和台東也只有約12度到13度。

    張承傳指出，明天初一白天起寒流就會慢慢減弱，氣溫也會微微回升，大概比今天增加1到2度，北部、東半部大約16度到19度，中南部約21度到22度，是走春的好天氣，並持續到大年初二（30日），溫度逐日回升。

    「初三（31日）鋒面接近，天氣將開始轉為有雨的天氣」，張承傳說，接下來初四當天同時有鋒面通過和東北季風增強影響，天氣轉涼外，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，一路影響到初五（2月2日）。

    張承傳指出，下週一（2月3日）上班日當天，會有另一波冷空氣報到，目前預報的強度介於大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，要等時間靠近一點後才能更確定。這波冷空氣目前看起來偏向濕冷，屆時北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨。

    初三花東和屏東轉有雨，初四初五北部、中部有雨勢。（氣象署提供）

    初三花東和屏東轉有雨，初四初五北部、中部有雨勢。（氣象署提供）

    寒流會持續到明天清晨。（氣象署提供）

    寒流會持續到明天清晨。（氣象署提供）

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