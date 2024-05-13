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冷血女婿落網有說有笑！供稱痛恨岳母討40萬 和妻大吵後殺3人

檢警偵辦三重祖孫3死命案，發現張嫌清楚供出犯罪手法，但供述犯案動機時卻吞吐、若有所思，將持續釐清犯案動機；圖為今天上午移送嫌犯張泓毅。（記者吳仁捷攝）

檢警偵辦三重祖孫3死命案，發現張嫌清楚供出犯罪手法，但供述犯案動機時卻吞吐、若有所思，將持續釐清犯案動機；圖為今天上午移送嫌犯張泓毅。（記者吳仁捷攝）

2024/05/13 13:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警偵辦三重祖孫三死命案，持續追查嫌犯張泓毅狠心殺害3人犯案動機、手法；據了解，張嫌供稱徒手掐死3人等手法，清楚交代時序，但被問及犯案動機、為何狠心痛下毒手時，卻轉為吞吐，若有所思，最後才擠出因向岳母借錢40萬元常被催討，不堪碎念，加上常與妻子吵架，憤而殺人等動機。

據了解，專案小組認為張嫌會對3人痛下毒手，應是有深仇大恨，或者壓力到達臨界值，但張嫌供稱的動機稍嫌薄弱，加上張嫌在閒聊時，曾透露因妻子工作關係，不滿她劈腿多次爭吵，埋下殺機，事後又改口不捨妻子為他背負太多、要讓她解脫，似乎是為自己脫罪，營造加工自殺，企圖減輕罪刑。

據了解，張嫌落網後，除了剛開始不發一語，被押解到分局後，心情稍微穩定，寵物犬也在身邊，開始有說有笑，言談間未見悔意，偵訊期間，張嫌供稱徒手掐死3人，清楚交代順序，但當問及犯案動機，張嫌不似交代犯案手法時的爽快，反倒語帶保留吞吐起來。

警方追問下，張嫌供稱因在外欠債，向岳母借了40萬元，但一年來常被催討、數落，因妻子也被岳母追債，夫妻常吵架，很恨岳母，1日與妻子大吵後對她動手，憤而連續行兇。

據悉，張嫌沒有固定工作，因欠錢賣帳戶給詐團被通緝，也曾涉嫌販賣遊戲幣詐欺，也涉加入詐團，加上他供稱的犯案動機，似不足以讓他殺害3人，將持續釐清張嫌犯案動機，及債務是否與詐團有關等方向釐清全案。

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