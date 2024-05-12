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有神相助！查三重3死嫌犯一度追丟人 警拜紫微宮後秒破案

新北市警察局專案小組幹員，參拜台中紫微宮三官大帝及城隍爺，以及三重分局長黃南山就近參拜土地公後，不到半小時隨即傳來逮人破案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局專案小組幹員，參拜台中紫微宮三官大帝及城隍爺，以及三重分局長黃南山就近參拜土地公後，不到半小時隨即傳來逮人破案。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/12 18:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局專案小組查緝祖孫三死命案嫌犯張泓毅，從三重一路查緝到台中市，但一度失去嫌犯張泓毅行蹤，專案小組不放棄，持續追查。恰巧途經紫微宮，專案小組下車參拜三官大帝、城隍爺後，說也神奇，隨即傳來友軍鷹眼隊掌握張嫌推著紅色行李箱、鯊魚寵物袋等證物，現身台中市西屯區一帶，警方隨即掌握張嫌藏身處，不到半小時就攻堅，逮獲張嫌到案。

新北市警察局鷹眼隊長石春吉透露，昨天晚間隨三重分局、新北市刑大專案小組南下台中，漏夜查緝張嫌，過濾張嫌途經監視器，掌握他推著粉紅色行李廂、鯊魚寵物袋一路逃亡；但到今天上午，由於張嫌更換藏身處，一度失去他蹤影，專案小組及鷹眼隊都相當焦急，亟待掌握張嫌行蹤，拘提他到案。

專案小組透露，當時只差一點，就能追到張嫌藏身處，卻受阻行蹤消失，恰巧途經紫微宮，幹員們下車參拜三官大帝及城隍爺，祈求協助抓到嫌犯破案，還許願若神明庇佑抓到歹徒，將會還願答謝，沒想到不久就接到友軍回覆，重新掌握張行蹤，眾人連忙謝神後離去。

無獨有偶，三重分局長黃南山在新北指揮，也專程到分局附近的土地公參拜，祈求早日破案，果然不到半小時，也接獲專案小組逮獲張嫌的佳音；據透露，專案小組將於張嫌移送後，近日南下還願，感謝神明幫助破案。

專案小組幹員參拜台中紫微宮三官大帝及城隍爺，以及三重分局長黃南山就近參拜土地公後，不到半小時隨即傳來逮人破案。（記者吳仁捷翻攝）

專案小組幹員參拜台中紫微宮三官大帝及城隍爺，以及三重分局長黃南山就近參拜土地公後，不到半小時隨即傳來逮人破案。（記者吳仁捷翻攝）

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