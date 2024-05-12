三重祖孫命案3歲童也不放過！ 高大成：兇手疑染毒

新北市三重祖孫三代遇害命案，嫌犯張姓男子落網，12日帶回三重分局偵訊。（記者方賓照攝）

2024/05/12 14:13

〔記者許國楨／台中報導〕新北市三重區昨驚傳祖孫3屍命案，現場濃濃屍臭味瀰漫，估計死亡時間超過1週，知名法醫高大成認為，從3具遺體被包裹棉被或床單情況研判，可能是為了不想看到死者遺容，或是防止臭味飄散，幾乎可斷定熟人所為，且連3歲孩童也不放過，極可能是染毒或不想被認出，痛下毒手。

報案人大女兒因長達7天連繫媽媽和妹妹未果，11日下午返家聞到臭味後，趕緊報案求助，警方抵達現場時發現門遭反鎖，請鎖匠協助開門後，才發現最裡面房間有3具用棉被覆蓋屍體排列，整間房屋都飄散著濃濃屍臭味。

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高大成指出，在一般情況下，死者死亡第一天時，遺體就會開始長蛆，第3天會開始膨脹，到了第5天就會散發異味，7天以上臭味應該相當濃厚，且案發地點是大樓，通風管線都是連通的，其他住戶應該也會聞到異味，不解怎麼會等到大女兒上門才曝光？

而3人沒有外傷，他懷疑3名被害人因死亡時間超過7天，遺體已嚴重腐爛，外觀難以辨識是否有勒痕，必須解剖確認有無肌肉出血釐清確切死因，而從過去經驗研判，遺體被包裹在棉被或床單中，很可能是凶手不願看到至親遺容，或是為了掩蓋臭味，也就是說，不想也不敢看到死者死不瞑目的慘狀。

至於會將3具屍體整齊排列好，則是為了祈求原諒，行凶順序應先是控制兩名大人加害後，再對小孩動手，懷疑應是熟人的凶嫌可能染有賭癮或毒癮，為了不被認出，否則怎會連3歲孩童都不放過。

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知名法醫高大成。（資料照）

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