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首頁　>　社會

三重祖孫三代命案嫌犯移送 面對追問下毒手動機狠瞪媒體

檢警今天移送犯下三重祖孫三死命案的張泓毅，面對媒體逼問，不發一語。（記者吳仁捷攝）

檢警今天移送犯下三重祖孫三死命案的張泓毅，面對媒體逼問，不發一語。（記者吳仁捷攝）

2024/05/13 11:05

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市男子張泓毅涉嫌殺害岳母、妻子等祖孫三代，今天（13日）上午被警方依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦；面對媒體追問為何對家人狠下毒手？他不發一語，只狠狠回瞪；據了解，張嫌向警方供稱，在外積欠債務，向岳母借40萬元、以岳母名義對外借款等，常為此被岳母「碎念」，與妻子相處多有摩擦，最後竟痛下殺機，犯案後拿走臥室內妻子的十萬餘元逃亡。

據了解，對於媒體披露張嫌以賭博為業，在外欠下上千萬元賭債，還有妻子陳心妍曾透露輕生念頭，外傳張嫌透露起因是積欠岳母債務、不堪常被碎念，及因此事跟妻子吵架等問題引發嫌隙，才憤而殺人；但警方不願證實。

據了解，嫌犯張泓毅落網後，與專案小組仍有說有笑、毫無悔意，但專案小組問及犯案動機及為何積欠債務時，張嫌又語多保留。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
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檢警今天移送犯下三重祖孫三死命案的張泓毅，面對媒體逼問，不發一語。（記者吳仁捷攝）

檢警今天移送犯下三重祖孫三死命案的張泓毅，面對媒體逼問，不發一語。（記者吳仁捷攝）

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