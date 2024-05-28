詐團也瘋黃金／弘仁會勾結盤商洗錢8千萬

警方搜出棍棒刀械等證物。（記者姚岳宏攝）

2024/05/28 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫弘仁會分子陳乃碩開設詐騙水房，見近來金價飆漲、屢創新高，竟將騙來的贓款，委託黃金盤商楊尚融等人，以假買賣黃金條塊方式代為洗錢，楊男抽取十一％手續費後，將錢轉為虛擬貨幣U幣回流給陳男，初估以此管道洗錢超過八千萬元，警方循線逮陳、楊等廿人，正擴大清查共犯及幕後金主。

刑事警察局打詐中心情資研析小組發現，新北市一間黃金盤商「理想金國際有限公司」公司帳戶內，有詐欺贓款匯入，深入追查，該公司四十一歲負責人楊尚融與廿四歲陳乃碩合作，由陳將騙來的贓款，利用人頭向楊購買黃金，再將黃金熔化加工後轉賣給其他盤商，藉此洗錢以規避警方查緝。

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70歲退休婦 被騙３百萬

警方調查，楊男低買高賣，既可賺取黃金買賣交易差價，又可抽取詐團處理贓款總額十一％手續費，警方查出從去年七月到今年四月，楊男帳戶與詐團人頭間金流達八千萬元以上。

刑事局偵七大隊與台北市、新北市、桃園市等警局共同追查，發現陳男的詐欺集團與境外機房配合，在臉書刊登投資「股票、虛擬貨幣」詐騙廣告，並以「投資股票或虛擬幣之受災戶」等詐騙話術，取得被害人信任後詐取資產，初查五十名被害人報案，財產損失超過三千萬元，其中一名七十歲退休婦人就被騙走三百萬元。

專案小組今年分五波搜索逮人，搜索陳、楊等人住處及公司等相關處所，查扣百餘萬現金、金條二七八九公克、鑄造模具、黃金買賣合約及簽收單，另搜出刀械、空氣槍、鋁棒等犯罪工具，詢後依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，陳、楊等六嫌遭法院羈押。

警方逮弘仁會詐騙份子陳乃碩（第一人）。（記者姚岳宏翻攝）

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