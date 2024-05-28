冒女友父身分辦護照 國寶總裁早計畫逃

國寶集團總裁朱國榮。（資料照）

2024/05/28 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮因涉入炒股及內線交易等罪，分別被判刑八年、十六年，全案由最高法院審理中，但他去年棄保五億多元，透過遊艇大亨周哲男幫助，從台南安平出海潛逃菲律賓，後來持女友陳宛暄父親陳泰壽辦理的萬那杜護照，在海外搭乘私人飛機藏匿以色列，最後因戰亂改到俄羅斯落腳，但二人至今下落不明，台北地檢署昨依藏匿人犯等罪，起訴周男等十名共犯。

遊艇大亨等10人助逃 起訴

檢警查出，朱國榮心思縝密，得知持萬那杜護照可免簽進入俄羅斯、香港等地後，和女友及其父母陳泰壽、蔡宜伶共謀逃亡計畫，去年八月六日，先是由陳泰壽以自己名義和朱國榮的照片，前往香港取得萬那杜護照，再透過女兒轉交給朱國榮使用。

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另一方面，朱國榮得知周哲男有意參與基隆八斗子觀光碼頭的投標計畫，因此向周男表達有意願投資，但因自己的官司不樂觀，恐終老獄中，以給予松崗數位文創董事長職務作為交換，要周男協助他逃亡，周男認為有利可圖，隨即代朱購入價值約一百七十五萬美元的遊艇，並找來船長鍾明華和其兒子鍾佳融、鍾佳汶，幫助朱男逃至菲律賓。

後來朱在菲律賓與女友、鑽石貿易商夏本杰、林郁芬夫婦會合，四人搭私人班機到萬那杜躲藏，繼續謀劃逃亡路線，最後在夏男幫助下，朱和女友搭包機飛到以色列，但去年十月七日，以色列和巴勒斯坦爆發武裝衝突，朱為避免受戰火波及，和女友又轉往逃到俄羅斯藏匿，但二人至今下落不明。

檢方另查出，朱國榮逃亡期間在海外的刷卡費用一百三十萬餘元，都是女友的父母和胞弟陳瑋䆁繳納，三人還會透過微信傳送小孩照片，讓朱能一解對兒子的相思之情，另朱的私人秘書曾子育，明知朱逃亡，仍轉匯十九萬餘元金援陳女一家人，並輾轉提供朱和女友逃亡所用。

北檢昨依涉犯藏匿人犯等罪，起訴周哲男、鍾明華、鍾佳融、鍾佳汶、夏本杰、林郁芬、陳泰壽、蔡宜伶、陳瑋䆁、曾子育等十人。

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