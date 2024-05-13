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三總採購弊案偵結 前組長收賄257萬貪污起訴

士林地檢署偵結三軍總醫院採購弊案，林姓前組長涉嫌收賄257萬餘元，依貪污罪起訴。（資料照，記者李秋明攝）

士林地檢署偵結三軍總醫院採購弊案，林姓前組長涉嫌收賄257萬餘元，依貪污罪起訴。（資料照，記者李秋明攝）

2024/05/13 13:17

〔記者溫于德／台北報導〕士林地檢署偵結三軍總醫院採購弊案，指3年前退伍的三軍總醫院醫療資訊組系統工程組林姓組長，透過辦理資安設備採購，收受投標廠商永磐公司業務給的回扣共257萬餘元，以及ASUS筆電、IPHONE13與APPLE WATCH，今依貪污等罪起訴林男、永磐2名業務人員、三總2名負責驗收的約聘人員。

士檢調查，原為少校的林男自2017年起擔任醫院醫療資訊組系統工程組組長，與永磐公司彭姓業務主管、張姓業務約定，透過提高14件標案價金的方式，讓林收取10％的利潤。

士檢另查出，張姓業務向林男承諾退休後可以到張男成立的全方位公司任職，故林男從2011年起將5個標案交由張男撰寫，藉此綁標，並作為到新公司的業績。

檢方統計有問題的標案前後共19件，總計4321萬餘元的標案牽涉不法，林男則收下257萬餘元賄款，以及一台ASUS筆電、iPhone13與APPLE WATCH。

士檢今依貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪、刑法洩漏國防以外秘密罪，起訴林男；再依違背職務交付賄賂罪、偽造文書罪起訴張與彭，至於同屬三總的黃、蔡兩名驗收人員，均被依圖利、偽造文書等罪起訴，黃另涉洩漏國防以外秘密罪。

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