法界：支持「法官要語」 但須符程序

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，「法官不語」的觀念應轉化成「法官要語」，把艱深的判決書透過口語表達給外界了解。（資料照）

2023/04/16 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥在職時，為了捍衛判決，八度受訪說明判決理由，結果遭司法院懲處並核予考績丙等。台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，「法官不語」的觀念應轉化成「法官要語」，把艱深的判決書透過口語表達給外界了解，減少誤解與隔閡，惟發言前應獲合議庭授權同意，且內容應限縮在在判決正本內，不宜外溢。

判決書艱深 法官不語觀念應轉化

何俊英表示，「法官不語」是傳統法諺，揭示法官審理期間應中立聽訟，不宜透露心證，而在心證形成後，則應透過書寫判決書的方式說明裁判理由，但這是理想狀態，現實上，書面有時不易把法律概念用淺顯的方式表達出來，許多法律用語更是艱深，未受過法學教育的人根本不懂，即便寫得再白話，仍與民眾的理解有著不小落差。

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事前應獲合議庭同意及授權

「真理越辯越明」何俊英認為，若法官面對判決爭議，願意出面說明，用民眾聽得懂的話解釋判決理由、心證形成、證據取捨等重要關鍵因子，積極捍衛自己的判決，勇敢接受外界檢驗，是種負責任的態度，若判決真的沒問題，相信透過解釋，可化解恐龍質疑，並穩固司法公信力。

何俊英直言，基於審判獨立與主筆判決等原因，由承審法官出面說明判決理由最合適，但並不是每位法官都受過表達能力的訓練，如果說得不好，反可能讓誤解加深，此時可以退而求其次，改由法院發言人代行。

何俊英說，法官出言捍衛判決，事前應獲得合議庭同意及授權，且內容應以書面判決正本為框架，不宜超過範圍，只要說明得宜，維護法官尊嚴並善盡闡釋之責，未偷渡個人的觀點、政治傾向、價值判斷，司法院都應正向看待。

有法官認為：當庭解說較適合

不過有法官認為，法官發言的較佳方式，應是在宣判程序中，適度向到庭聆判的旁聽者解說，或當庭提供新聞稿，若要進一步解釋，可透過發言人施行，但因發言人非實際承審法官，有些地方可能不清楚，故建議法院審理重大矚目案件，發言人應到庭旁聽。

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