８度受訪說明自身判決 吃考丙／前法官告司院 敗訴確定

基隆地院前法官陳志祥。（資料照）

2023/04/16 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆地院前法官陳志祥，在職時兼任職務法庭法官，為了說明改判台北高等行政法院前法官陳鴻斌涉騷擾助理案的理由，八度接受媒體訪問，被司法院認定違反法官法等規範，二○二○年職務評定為未達良好（考績丙）。陳志祥興訟要求確認司法院影響審判獨立，職務法庭二審日前駁回確定。

陳鴻斌原本被判轉職，聲請再審後，由陳志祥擔任受命法官，二○一八年合議庭改判罰俸一年，同庭法官謝靜慧不滿此決議，辭任明志，引發波瀾。陳志祥為了滅火，八度接受媒體訪問說明改判理由，卻被司法院認定違反法官法及法官倫理規範，二○二○年間將他記警告處分，並變更基院的職評良好（甲）決定，改打考丙。

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司法院認為，陳志祥的言行與評列良好的標準有差距，符合職評辦法第六條「違反職務上義務、言行不檢，足認評列良好顯不適當」要件，因而逕予改列為未達良好。陳志祥質疑司法院長許宗力核定變更他的考績為丙，已影響審判獨立，興訟請求確認司法院影響審判獨立。

職務法庭一審認為，司法院的變更決定不屬審判工作的「核心領域」而是「外部秩序」，不影響審判獨立，駁回其訴。

陳上訴主張，他不肯揣摩上意，結果就是被司法院記警告、變更職評，損失近四十萬元考績獎金，但他受訪所言內容，並無逾越判決書內容、引喻失當或欠缺性平意識。

認定逾越判決書內容 無關審判獨立

職務法庭二審指出，陳志祥是在外界議論判決數日後，才八度受訪發言，其目的是為捍衛自身判決，但陳無法證明其受訪有經合議庭同意或授權，屬「審判工作範圍外」的行為。

二審認為，司法院認定陳對外發表的言論有逾越判決書內容等情事，有損法官中立、客觀、公正形象，改評未達良好，此與審判核心領域無關，無直接、間接關涉到裁判的形成過程，未影響審判獨立，故駁回上訴確定。

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