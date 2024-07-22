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八大男公關討不到出場費秒變臉傳血腥照 正妹嚇壞買點數險被騙

烏日邱姓女子（右），網路交友認識自稱八大男公關，告知碰面要先購買1萬7千元的點數當保證金，所幸員警及時趕到揭穿是一場騙局。（記者陳建志翻攝）

烏日邱姓女子（右），網路交友認識自稱八大男公關，告知碰面要先購買1萬7千元的點數當保證金，所幸員警及時趕到揭穿是一場騙局。（記者陳建志翻攝）

2024/07/22 13:49

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名20歲邱姓女子，日前透過交友軟體認識1名自稱「阿誠」男網友，雙方相談甚歡聊了1個月後，想約出來見面時，對方卻聲稱自己是八大行業的男公關，出場要先付1萬7000元的保證金，還要邱女去買點數，警方獲報到場協助查證時，等不到保證金的「阿誠」竟變臉傳血腥照，還嗆「家人被砍別怪我沒提醒你」，讓邱女驚醒原來是騙局一場。

烏日分局烏日派出所副所長鄭羽翔及警員游智翔日前接獲超商店員報案，稱1名小姐面部惆悵要購買1萬7千元的Apple Store點數卡，經詢問購買用途卻支支吾吾，疑似遭詐騙。

員警獲報趕到，發現是20歲的邱姓女子要買點數，詢問後邱女表示，在網路上認識1名自稱「阿誠」男網友，2人約碰面對方卻表示自己是男公關，外出見面必須支付一筆「保證金」當擔保，見面後就會退還的，要求她先去買點數，並耐心指導邱女如何購買點數卡、翻拍卡號回傳。雖然她覺得奇怪，但還是被阿誠「好好補償你」的甜言蜜語迷惑，急奔便利商店購買點數卡。

沒想到，就在員警求證期間，阿誠遲遲等不到保證金竟傳訊息撂狠話表示：「今天過來亂一亂覺得好玩，電話你要保證不是你本人大名登記，丟去偵訊社查資料，找到你住處，家人被砍別怪我沒提醒你」，還附上一張滿臉是血的血腥照，讓邱女看到嚇壞了。

警方請邱女別擔心，詳細解釋這是交友詐騙要求購買點數的慣用伎倆，才讓邱女瞬間驚覺自己險些遭詐，並感謝超商店員的機警與員警的辛勞。

烏日分局表示，網路世界虛虛實實，詐騙集團利用受害者對感情有憧憬的心態，並善用社群交流來噓寒問暖、博取信任。一旦要約見面時便以購買遊戲點數是「保證金、見面費、驗證身分、防警察釣魚」等話術，讓民眾不斷遭誘導受騙上當。如騙不到錢就恫嚇，讓民眾心生畏懼誤入陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

烏日邱姓女子，網路交友認識自稱八大男公關，告知碰面要先購買1萬7千元的點數當保證金，見邱女遲未匯款，竟撂狠話「家人被砍別怪我沒提醒你」。（記者陳建志翻攝）

烏日邱姓女子，網路交友認識自稱八大男公關，告知碰面要先購買1萬7千元的點數當保證金，見邱女遲未匯款，竟撂狠話「家人被砍別怪我沒提醒你」。（記者陳建志翻攝）

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