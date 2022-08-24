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    首頁　>　社會

    台南殺警案》殺警魔持槍搶劫 超商店員皮皮剉

    林信吾持警槍搶超商7千多元後，搭白牌車逃往高雄。（業者提供） 遭持槍搶劫，店員回想面對凶嫌時，直呼滿害怕的。（記者王涵平攝）

    林信吾持警槍搶超商7千多元後，搭白牌車逃往高雄。（業者提供） 遭持槍搶劫，店員回想面對凶嫌時，直呼滿害怕的。（記者王涵平攝）

    2022/08/24 05:30

    白牌車司機、客運駕駛 得知曾與惡魔接觸嚇一跳

    〔記者王涵平、王捷／台南報導〕台南殺警案凶嫌林信吾昨晨落網，新營超商店員、白牌車司機、和欣客運駕駛，回想曾與這名殺雙警惡魔接觸，都不禁直呼嚇一跳。

    林嫌前天白天犯案後，深夜出現在新營區新進路全家超商，監視器畫面顯示，林嫌一進店內就持槍喝令店員交出現金，覺得紙鈔七千元不夠，連零錢也要拿，搶完旋即走出店外，騎著黑色機車離開。隨後將機車丟棄在距離超商六百公尺外的延平路，搭乘白牌車前往高雄。超商楊姓業者與女店員獲知搶劫男子與殺警凶嫌是同一人，驚訝地說，怎會跑來新營搶劫？女店員回想起來直說還滿害怕的。

    林嫌搶劫超商後，隨即搭乘白牌車前往高雄，上車後即要求司機不能使用手機，白牌車駕駛下車後看手機訊息才知道載到殺警凶嫌，嚇到皮皮剉。

    載到林信吾的司機不願受訪，莊姓車行業者表示，搭載的乘客才剛下車，駕駛就接到乘客是殺警凶嫌的訊息，生死一瞬間，能平安回來，同事直建議他要去拜拜，感謝神明保佑。

    莊姓業者轉述，林信吾走進車行叫車時，只有一名司機在，正滑手機看殺警案新聞，聽見林說要去高雄，就外出開車載林出發，途中行經林剛行搶的超商，已有員警獲報趕抵處理，林還故意問司機，超商發生什麼事。

    他說，沒多久有警察上門詢問，車行才知道載到殺警凶嫌，利用無線電APP警示司機注意，而林信吾一上車就要求司機不能使用手機，在車內不斷嚼檳榔、抽菸，顯得焦躁，與司機閒聊提及也曾開過白牌車，司機直到林下車後查看手機才知情，幸好途中沒看手機，否則被坐在後座的凶嫌發現，後果難料。

    林嫌到高雄後轉搭和欣客運到新竹，和欣客運林姓經理表示，殺警凶嫌搭乘的班次開離高雄站後沒幾分鐘，警方就前來詢問並告知狀況，配合警方偵辦，也考量乘客安全與司機情緒，司機全程都不知道車上有嫌犯，甚至抵達新竹後，凶嫌下車往車前方向走，隨即被警方逮捕，司機都還不知道是什麼情形，繼續將乘客載往台北，司機事後得知嚇到，並說怎麼會載到凶嫌。

    此外，殺警案起因為員警查贓車，三十歲吳姓男子租了機車來台南玩，忘了拔鑰匙致機車遭竊而到民權所報案，吳男看著凃明誠走出警所替他找車，得知機車雖然被尋獲了，卻間接讓兩位警察喪命，吳男當場哭了出來，而後去天壇為兩警祈福。

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