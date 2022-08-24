台南殺警案》狡詐逃亡設斷點 變裝換6交通工具

棄置機車附近的彈簧刀。（民眾提供）

2022/08/24 05:30

讓警誤判他可能投靠高雄女友

〔記者王捷／台南報導〕警方分析出殺警嫌犯林信吾製造逃亡的斷點，發現他不只相當狡猾，還很會走路，一共換乘了六種交通工具、變裝三次，製造十次斷點，比之前作案的方式更精細，甚至曾讓警方誤判他可能會在高雄投靠女友，豈料他坐上往新竹的客運，最後警方緊急集結六十八名警力，在新竹的客運站埋伏，等林信吾一下車、客運車門一關上，從暗處現身以同心圓方式將林信吾包圍，讓他插翅也難逃。

林信吾的斷點一樣不使用手機，但加入了換裝，從二十二日上午殺警後，先把機車藏進土城高中的廁所，在沒有監視器的廁所內換了上衣，清洗血跡，接著走了一公里多，去大馬路上攔下計程車，接著從安南區到中西區，又換了一次裝，之後搭上公車，前往東區在市立醫院下車，走了一段路又攔下計程車，到保安車站搭火車逃到新營，短短一個小時內，換了三個行政區。

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林信吾大約是在二十二日下午到新營，接著警方就無法時刻掌握，在五、六個小時的空白中，警方並未透露他去了哪裡，直到當天深夜十一點，新營警分局轄內的全家便利超商被搶，警方在比對出林信吾的指紋後，才再次追蹤到林的足跡，調了監視器發現他搭白牌計程車南下高雄。

南市警方立刻與高雄聯絡，準備在高雄逮人，結果又得知林信吾在高雄買了一張往新竹的單程票，立刻部署十八人，與新竹警方聯絡，新竹派出五十名警力在客運站周圍與南警會合後，趁著林信吾下車後立即逮人。

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