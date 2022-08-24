台南殺警案》偷車搶超商 留破案關鍵指紋

台南殺警凶嫌林信吾搭和欣客運從高雄抵新竹，遭警方逮捕。 （記者王涵平翻攝）

2022/08/24 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案原本迷霧重重，因為在十七小時內兩度傳出「烏龍凶手」，事實上警方原有三、四個可疑對象，但要歸功鑑識中心在贓車上提取出林信吾的關鍵指紋，才鎖定林嫌，警方再透過監視器畫面一路追凶到新竹。

警方發現林信吾在土城高中的棄車後，為了加快指紋比對的時間，警方先以外貌、地緣關係與前科，來搜尋嫌犯，並調出他們的指紋與DNA存檔，林信吾因為犯下超商強盜案，也是警方的目標之一，因此連夜調出幾人的DNA與指紋進行比對，並釐清幾人最近的行蹤。

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為了彙整訊息，警方跨單位組成的專案小組，裡面的成員太複雜，也發現專案小組一有嫌疑犯的偵辦進度，就馬上有媒體爆料，影響了案件的步調，因此兩度出現「烏龍凶手」，關於這一點，南市警長方仰寧表示將要檢討。

直到最後，台南市刑大組成十八人小組，終於有一枚關鍵指紋跟失竊機車上的指紋匹配上，確認林信吾的指紋，二十二日深夜十一點多，林信吾二度犯案，第二次行竊機車去搶了超商，新營分局立刻採取指紋，而第二輛失竊車的指紋不但與第一輛機車匹配上，也與警方的指紋建檔吻合，抽絲剝繭終於逮到林嫌。

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