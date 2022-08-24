為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南殺警案》偷車搶超商 留破案關鍵指紋

    台南殺警凶嫌林信吾搭和欣客運從高雄抵新竹，遭警方逮捕。 （記者王涵平翻攝）

    台南殺警凶嫌林信吾搭和欣客運從高雄抵新竹，遭警方逮捕。 （記者王涵平翻攝）

    2022/08/24 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南殺警案原本迷霧重重，因為在十七小時內兩度傳出「烏龍凶手」，事實上警方原有三、四個可疑對象，但要歸功鑑識中心在贓車上提取出林信吾的關鍵指紋，才鎖定林嫌，警方再透過監視器畫面一路追凶到新竹。

    警方發現林信吾在土城高中的棄車後，為了加快指紋比對的時間，警方先以外貌、地緣關係與前科，來搜尋嫌犯，並調出他們的指紋與DNA存檔，林信吾因為犯下超商強盜案，也是警方的目標之一，因此連夜調出幾人的DNA與指紋進行比對，並釐清幾人最近的行蹤。

    為了彙整訊息，警方跨單位組成的專案小組，裡面的成員太複雜，也發現專案小組一有嫌疑犯的偵辦進度，就馬上有媒體爆料，影響了案件的步調，因此兩度出現「烏龍凶手」，關於這一點，南市警長方仰寧表示將要檢討。

    直到最後，台南市刑大組成十八人小組，終於有一枚關鍵指紋跟失竊機車上的指紋匹配上，確認林信吾的指紋，二十二日深夜十一點多，林信吾二度犯案，第二次行竊機車去搶了超商，新營分局立刻採取指紋，而第二輛失竊車的指紋不但與第一輛機車匹配上，也與警方的指紋建檔吻合，抽絲剝繭終於逮到林嫌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南殺警案》分頭搜尋撞見他在喝酒 警噴辣椒水鳴槍 林信吾瘋狂反擊
    2022/08/24 05:30

    台南殺警案》分頭搜尋撞見他在喝酒 警噴辣椒水鳴槍 林信吾瘋狂反擊
    台南殺警案》剩一年多假釋／林信吾就是不想回監 沒錢再幹一票
    2022/08/24 05:30

    台南殺警案》剩一年多假釋／林信吾就是不想回監 沒錢再幹一票

    星級料理的靈魂 主廚香氣魔法大公開
    台南殺警案》狡詐逃亡設斷點 變裝換6交通工具
    2022/08/24 05:30

    台南殺警案》狡詐逃亡設斷點 變裝換6交通工具
    台南殺警案》殺警魔持槍搶劫 超商店員皮皮剉
    2022/08/24 05:30

    台南殺警案》殺警魔持槍搶劫 超商店員皮皮剉

    高房價效應 北客外移首選春城台北港
    台南殺警案》帶啤酒上客運 坐最後一排 警甕中捉鱉
    2022/08/24 05:30

    台南殺警案》帶啤酒上客運 坐最後一排 警甕中捉鱉
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播