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    台南殺警案》帶啤酒上客運 坐最後一排 警甕中捉鱉

    台南殺警凶嫌林信吾搭和欣客運從高雄抵新竹，遭警方逮捕。 （記者王捷翻攝）

    台南殺警凶嫌林信吾搭和欣客運從高雄抵新竹，遭警方逮捕。 （記者王捷翻攝）

    2022/08/24 05:30

    〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕台南殺雙警奪槍案，全國警察同仇敵愾、接力合作，高雄警方也取得和欣客運關鍵影像，確定殺警凶嫌林信吾買單程車票，昨晨一點帶了瓶啤酒上了客運、坐最後一排，他不知，在新竹的終點站，大批警力已在等他了。

    據了解，林信吾廿二日犯下殺警奪槍案後，當晚十一點卅三分持搶來的警槍，進入台南市新營區某超商搶了七千多元後，搭白牌車南下高雄逃逸，昨凌晨下九如交流道，台南警方通報高市警局及刑事局南打中心，一度懷疑林欲投靠高雄女友，專案小組埋伏林女友位於苓雅區住處四周。

    林嫌身上不帶手機，避免被警追蹤，他還跟警方鬥智，故佈疑陣，利用搭乘白牌車「故意」曝蹤高雄，欲誘使台南警力傾巢往南，事實上已想好往北逃逸，昨凌晨零點卅分白牌車下九如交流道，他下車改步行混淆警方耳目，採用斷點策略，實則改搭和欣客運一路往北。

    高雄警方接力追蹤，並協助刑事局埋伏女友家，局長林炎田率警勘查現場，展開地毯式搜尋，卻未見道路監視影像浮現林嫌蹤影，他指示部屬調閱查看九如交流道旁的客運乘客影像，果然發現林信吾走進和欣客運買票的關鍵畫面。林嫌搭乘昨晨一點和欣客運，買了往新竹的單程車票，此舉反使自己如甕中之鱉。昨凌晨零點卅八分林嫌買車票，當時乘客共十二人、林坐最後一排。

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