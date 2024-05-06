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酗酒男第7度酒駕 南投地院判刑9月 執刑前先禁戒6月

嚴重酗酒男子已經第七度酒駕，南投地院法官初判刑外，要他執刑前先禁戒半年。（記者陳鳳麗攝）

嚴重酗酒男子已經第七度酒駕，南投地院法官初判刑外，要他執刑前先禁戒半年。（記者陳鳳麗攝）

2024/05/06 08:23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣45歲許姓男子，有重度酒癮，先前有6度酒駕，其中1次還撞死人，出獄後繼續酗酒，去年酒後騎車發生車禍，酒測值高達每公升0.8毫克，南投地院法官近日將他判刑8月，並在執行前到戒酒處所禁戒半年，即先戒酒治療再服刑。

許姓男子從2016年開始因酒駕觸犯公共危險罪，到2021年因酒駕致人於死案假釋出獄，6次酒駕被判刑還不怕，去年5月6日傍晚喝了藥酒後，騎機車上街，因喝醉與汽車碰撞，汽車駕駛沒有受傷，警方到場處理後，聞到許男一身酒味，酒測值高達0.8，已第7度酒駕，被移送法辦。

南投地院法官審理該案期間，囑託醫療機構進行鑑定，鑑定結果顯示，許男的思考以自我為中心，對於自身便宜行事對他人造成的後果無法深入思考，容易衝動行事，且法治觀念薄弱、缺乏正確的醫療認知，多年來放任自己酒駕的行為，難以反省自身行為並自我約束，酒癮嚴重程度為重度，酗酒成癮並有再犯之虞，有施以禁戒之必要。

許男尊重鑑定結果，也表達願意接受禁戒處分，讓自己可以戒除酒癮，因此法官除判刑9個月，也令其執刑前先到一定處所禁戒半年。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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