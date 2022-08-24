台南殺警案》分頭搜尋撞見他在喝酒 警噴辣椒水鳴槍 林信吾瘋狂反擊

台南殺警凶嫌林信吾搭和欣客運從高雄抵新竹，遭警方逮捕。 （記者王涵平、王捷翻攝）

2022/08/24 05:30

〔記者王捷、王俊忠、黃美珠／綜合報導〕台南殺警案凶嫌林信吾為何有能力一次殺兩警？警方透露，不是因為來不及用槍，而是當時警員凃明誠與曹瑞傑分開行動，讓林信吾有下毒手的機會，林嫌先拒捕與凃警扭打後，凃疑似扳不倒對方，遭林信吾拿刀割喉，還搶走槍，最後曹警也慘遭毒手。

林拒捕與凃警扭打 割喉還搶走槍

前天上午十點多，南市警二分局接獲機車失竊報案後，凃明誠分析車牌辨識，贓車出現在安南區，所以與曹瑞傑趕往安南區北汕尾三路，抵達現場只看到贓車沒有發現竊嫌，也不曉得竊嫌就是亡命之徒林信吾，所以決定分開行動。

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案發地點是公墓旁邊的便道，凃明誠與曹瑞傑兩人分工，凃徒步順著公墓的便道找人，而曹則是開車在外圍尋找，結果凃不久就遇上林信吾。

林嫌向警方供稱，當時正在喝酒，由於體格有優勢，手上又拿了一把彈簧刀，凃先對他噴了辣椒水，但林嫌沒放下刀，接著凃掏槍對空鳴槍，因此激怒林，兩人扭打後，凃疑似扳不倒對方，遭林拿刀割喉，還搶走了槍。

曹開車衝撞遭開槍 為救凃搏鬥遭毒手

聞槍聲開車趕來的曹員，曾試圖要衝撞林，卻被林開槍反擊，警車上有四處彈孔，其中還有一發子彈射穿副駕駛座側面玻璃，最後曹疑似急著想救凃，下車與林嫌搏鬥時，頸部遭致命刀傷倒地，直到快十分鐘過後，在警所製作竊盜筆錄的警員趕到，在現場看見兩同事失去呼吸心跳，急忙報案。

行凶彈簧刀棄置土城高中附近的草地

林嫌落網向警方供稱打鬥經過，警方認為喝酒、受到攻擊而發怒是狡辯之詞，而林嫌將偷來的贓車棄置在土城高中時，就把彈簧刀棄置在該處附近的草地，警方昨天下午取得凶刀，同時在高中的洗手台附近也找到一些隨手筆記，裡面記載林嫌朋友相關綽號與電話，未來將繼續調查。

兩殉職警無槍傷 凃遭割喉中17刀 曹38刀

兩名殉職員警遺體昨天剖驗，檢警動用法醫研究所行動Ｘ光機照射凃、曹兩人遺體全身，初步確認兩警身上無槍傷，但凃員身中十七刀、還慘遭割喉；曹員全身三十八處刀傷，凶手下手十分兇殘、有置人於死的意圖。

避免肉搏 加強訓練警使用拋射式電擊器

為了提高員警的執勤安全，警方全面加強訓練基層員警，使用最新執勤武力拋射式電擊器。讓員警可以在距離抗捕暴徒四．五公尺、不至於近身肉搏的安全距離下，用有倒鉤飛鏢針、「類魚槍」設計的拋射電擊器把對方撂倒，從而提高員警單兵、未配槍下執勤的安全。

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