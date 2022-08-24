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    台南殺警案》剩一年多假釋／林信吾就是不想回監 沒錢再幹一票

    林信吾犯案表

    林信吾犯案表

    2022/08/24 05:30

    林當年犯案竟是為給女友好過年

    〔記者王捷、王俊忠、吳政峰、陳文嬋、吳俊鋒／綜合報導〕四十六歲的林信吾為何要逃獄，進而走上殺警路，要從二○一九年開始說起，當時離婚又交了一個越南籍女友，為了給女友錢，犯下兩件超商強盜案，被判處八年四個月徒刑，因為在獄中表現良好，進入明德外役監並從事廚房的工作，據了解，剩下一年多就可假釋卻脫逃，寧願過著街友般的生活，警方問他為何要脫逃，林只說，「不想回去」。

    三年前搶超商，林信吾都是先偷機車，再佯裝到全家便利超商買菸，趁店員回頭時掏出槍、拉滑套向店員恐嚇：「你只是吃人頭路。」暗示店員把錢交出來，兩件共得手兩萬六千多元，當時就已經會設計斷點，讓警方一下子無法掌握他的身分，也都是徒步走路，故意繞進巷子裡製造斷點，作案模式不只一樣，標準配備就是一把刀加上一把玩具槍，配上偷來的機車。

    當年警方透過調監視器確定林信吾的身分、掌握他的人際關係，當時他的身材高壯，警方私下取了一個「大顆呆」的綽號，還循線發現他曾當過清潔工，月收入還有四、五萬，但是離婚後交了一個在高雄的越南女友，對方常跟他要錢，最後林才鋌而走險，警方趁著他剛去高雄拿錢給女友返回台南時逮人，起出一把玩具槍跟水果刀，他犯案的理由卻是為了讓女友好過年。

    林信吾從外役監脫逃，同樣偷了一輛車，準備一把玩具槍跟彈簧刀，還殺警奪槍，讓警方質疑他又想幹一票，只是這次他應訊時更冷靜，堅定否認他想犯案，沒有想傷害警察，只是因為喝多了，不過警方在現場並未找到酒瓶，至於為何要在外過著像街友的生活而不回外役監？他始終只回答，因為不想回去。

    林母曾斷情郎命根子坐牢

    林嫌落網，林母也被起底，林母曾在二十九年前持刀割斷移情別戀男友命根子，被法院依重傷害罪判處三年六月徒刑。據了解，林信吾設籍台南佳里區六安里，林的母親向外役監申請返家探親（八月十三日下午兩點到十五日下午兩點），返家探親地點為林母高雄住處。

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