孩子變「豬八戒」！台中媽媽控網路霸凌 怒告托嬰中心不起訴

台中媽媽怒控托嬰中心把兒子臉部貼上豬八戒圖案，是網路霸凌。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社二社）

2024/07/03 15:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一位媽媽去年把幼子委託北屯區一家私立托嬰中心照顧，該中心把幼兒照片放在臉書粉絲團，不料，去年因幼子感染傳染病等因素，雙方中止委託契約，媽媽要求托嬰中心刪除其子的照片，該中心不但沒刪除，還把幼兒的臉貼上「豬八戒」圖片，被媽媽提告妨害名譽罪，檢方卻不起訴，中市社會局也是僅要求托嬰中心下架照片，這位媽媽質疑，難道要縱容這種「網路霸凌」霸凌行徑？

對此，該中心以忙著照片小朋友為由，拒絕受訪回應，社會局則表示，已經協調托嬰中心撤除照片。

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這位媽媽在臉書爆料公社指控，她的幼子去年托嬰，托嬰中心把兒子照片放在粉絲團，之後，因發生一些事端（指罹患傳染病，以及收費調漲等），雙方解除托育契約，她要求該托嬰中心刪除兒子於粉絲團的照片，該中心不但沒有刪除，反而是網路霸凌，將她的小孩臉上都放上「豬八戒」的圖片。

這位媽媽強調，這是去年11月發生的事情，當下她馬上去警局報警要提出妨害名譽罪告訴，今年3月於檢察署展開偵查，6月27日卻收到「不起訴處分」，她投書台中市政府投書社會局，社會局沒有任何懲處，只叫托嬰中心改善，她質疑這是放縱托嬰業者霸凌。

對此，台中市政府社會局表示，本案在去年11月27日接獲家長陳情，隔日即致電托嬰中心，協調將幼兒照自該中心臉書撤除，團體照的部分以去識別化方式處理。

記者致電該中心，接電話的人表示，負責人不在，他們也都忙著照顧小朋友，拒絕接受採訪，但她強調，這起事件已經落幕了。

台中一位媽媽怒控托嬰中心將兒子的臉貼上豬八戒照片，是網路霸凌。（記者張瑞楨翻攝自臉書爆料公社二社）

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