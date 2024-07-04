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新北養護中心病患病逝「遺體直接火化」 家屬控1個月後才知道

新北市石門區某護理之家被控擅自火化病人，家屬死亡1個月後才知情。（翻攝自Google map）

新北市石門區某護理之家被控擅自火化病人，家屬死亡1個月後才知情。（翻攝自Google map）

2024/07/04 14:09

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市陳姓男子3年前透過新北市社會局將領有身心障礙證明的蘇姓親姊姊送往石門區某護理之家安置，直到今年6月收到通知，才發現親姊姊已病逝超過1個月，遺體已經火化。無緣見到最後一面，陳男痛斥養護中心是殺人機構，涉及「毀屍滅跡」，向新北市議員顏蔚慈陳情。對此，新北市社會局對此疏失道歉，將檢討服務流程與通報機制，並懲處相關人員。

因為無力照顧患有重度智障的蘇姓親姊，新北市陳姓男子3年前委託社會局將她送至石門區某護理之家，由於蘇女為低收入戶，3年由社會局共補助146萬元安置與醫療費用。但陳男今年6月收到公部門通知，得知蘇女已死亡超過1個月，遺體已被葬儀社火化。

據了解，蘇女住進護理之家曾因胃食道逆流併十二指腸潰瘍、左胸膿瘍住院，後來康復。今年5月8日因發燒、血氧濃度低等症狀，送至八堵礦工醫院治療；5月12日醫院致電護理之家蘇女已死亡，享壽64歲，死因為肺炎併呼吸衰竭，次要原因為尿路感染、鉀離子濃度低下、糖尿病、高血壓。

護理之家於5月13日聯繫社會局社福中心，告知蘇女就醫期間病逝，並稱「家屬同意由機構處理喪葬事宜」，因此由葬儀社火化遺體，社福中心以為家屬知情並同意由機構處理後續，因此未再通知家屬。

陳男6月得知此事時相當震驚，後來從社工得知親姊已經死亡，無緣見到最後一面，他懷疑生前有不當對待，因此迅速「毀屍滅跡」，痛斥養護中心是殺人機構。

社會局回應，對個案於機構安置期間病逝並由機構直接火化，未能及時通知家屬，造成家屬遺憾，致上最誠摯的歉意；目前針對內部與機構檢討查核機制，將檢討服務流程與通報機制，懲處相關人員。

新北市衛生局回應，經檢視發現住民為社會局保護安置個案，診斷紀錄死亡原因為「肺炎併發敗血症」，依據機構陳述與就醫紀錄，尚難認定住民有受不當對待，該機構內亦無監視設備。

衛生局指出，該機構去年督導考核多項分數未達標準，包括無品質相關教育訓練、照護清冊未完備、無性騷擾事件處理流程等。未來將持續追蹤督導改善，並與社會局盡力提供家屬協助，相關醫療爭議亦可協助申請醫療爭議調解。

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