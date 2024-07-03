林姿妙涉貪案傳羅東鎮長作證 檢方質問私交好就能受託處理？

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，今傳羅東鎮長吳秋齡出庭作證。（資料照）

2024/07/03 15:57

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭地院審理宜蘭縣長林姿妙等人涉貪案，羅東鎮長吳秋齡今出庭作證，檢、辯聚焦免徵1558地號土地增值稅請領農地農用證明過程，辯方主攻通訊監察和筆錄及起訴書內容與事實不符，吳也駁斥是「張冠李戴」，不過檢方仍緊咬吳私下聯繫被告等人用意，質問私交好就能受託處理？

羅東鎮長吳秋齡今早被傳喚出庭作證，由辯方主詰問，針對1558地號土地農業農用申請，提示2019年與吳朝琴、林羿伶及陳正勳等被告的通訊監察，請吳還原。吳證稱，當時是要釐清解除列管的權責單位是縣府非公所，並拒絕吳朝琴拿掉附註「誤繕」的沒有列管，若僅寫農用就是瀆職，強調公務員要依法行政。

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律師緊接提示檢方起訴書內容及廉政署的通訊譯文，追問吳，是否有受地主陳正勳及林羿伶等被告託付，向吳朝琴說要解除列管。吳駁斥，打給林等人都是在質疑及抱怨吳朝琴卸責，非關說，有曾列管就是列管，公所依法行政，該罰還是要罰，事實與起訴內容不符。

但檢方質疑，既然載明「誤繕」公文已由承辦發出，為何吳秋齡還要親自打給非公務員的林羿伶，由她去跟吳朝琴溝通，並幫忙陳正勳。吳解釋，林羿伶和吳朝琴因選舉後私交好，「她去講吳比較聽得進去」，陳正勳則是與她先生魏炎輝都是獅子會好友，幫忙是應該的。

檢察官再問「私交好就能由鎮長親自受託，那一般民眾呢？」並提示通訊監察，問大致有個共識的意思。吳稱，基於好朋友心態幫忙，共識則是指權責單位該誰怎麼處理就處理。不過檢方再提示吳和康立和的對話「鎮長的意思是要讓想辦法免稅嗎？」吳再稱，民眾陳情的立場就是這樣。

檢方也猛攻吳秋齡為何不找也曾當過羅東鎮長的林姿妙溝通，而是找其女兒林羿伶。吳稱，林羿伶和吳朝琴私交好，縣長則因公務繁忙，很多事情最後還是都會由局處首長向她回報。檢察官追問「各處室回報縣長？」辯方律師異議，認為這是臆測問題，檢方撤回。

合議庭針對農地農用曾遭列管查詢機制及提示通訊監察「大致有個共識」對話，再次請吳回答。吳證稱，農地農用證明由經建課處理，但當時未會負責列管的工務課，因此才會沒勾到農地曾經被列管的附註，現已修正橫向溝通管道，至於共識則就是釐清權責單位，看可否符合陳情人解除列管的需求。

檢、辯今早光是詰問吳秋齡一人就花了近2小時，審理庭傳喚證人除了吳秋齡，還有包括宜蘭縣工策會總幹事及建設處承辦人等2人，主要釐清免徵1558地號土地增值稅112萬元，請領農地農用證明過程。

宜蘭縣長林姿妙今早出庭，衣著和昨日相同，均穿上同一件外套。（記者王峻祺攝）

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