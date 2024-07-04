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眼鏡蛇擅闖貓屋貓咪「大炸毛」 屋主也嚇壞......

眼鏡蛇闖入貓屋裡面，貓咪發現後大炸毛。（陳文祥提供）

眼鏡蛇闖入貓屋裡面，貓咪發現後大炸毛。（陳文祥提供）

2024/07/04 14:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市和順工業區開安六街一廠家，今天上午闖入1隻眼鏡蛇，鑽進貓屋裡面，貓咪發現後大炸毛，屋主才知道原來貓屋裡有蛇，讓他們嚇壞了。和順工業區廠協會理事長陳文祥獲報後前往協助抓蛇，發現是1隻長約40公分的小眼鏡蛇，已交由農業局委外的捕蛇專家帶回處理。

陳文祥表示，過去和順工業區服務中心就曾出現過1隻眼鏡蛇，廠商整地時也曾捕獲4隻眼鏡蛇和雨傘節，呼籲廠商注意，夏天是蛇類出沒頻繁的季節，如果發現蛇類闖入住家或工廠，不要自己冒險捕捉，可通知協廠會或由政府委外捕蛇專家來處理。

陳文祥說，這隻小眼鏡蛇今天上午跑進開安六街一家廠家的貓屋裡面，廠家飼養的貓咪發現後貓背的貓毛全豎起來，炸毛炸得十分誇張，牠跟眼鏡蛇「把玩」了幾下後，因貓屋內無法伸展而倖然離去，廠家主人也因此才知道有蛇闖入，當場嚇壞了。

他表示，他原本持捕蛇夾在旁警戒，並通知捕蛇專家前來抓蛇，但發現蛇要往屋內竄，不得已才以捕蛇夾阻擋牠進入房屋內，期間小眼鏡蛇數度昂首作攻擊狀，後來捕蛇專家趕到，他隨即將捕獲的小眼鏡蛇交由他們處理。

和順工業區廠家發現貓屋裡竟然躲著一隻眼鏡蛇。（陳文祥提供）

和順工業區廠家發現貓屋裡竟然躲著一隻眼鏡蛇。（陳文祥提供）

和順工業區廠協會理事長陳文祥將小眼鏡蛇交由農業局委外的捕蛇專家帶回處理。 （陳文祥提供）

和順工業區廠協會理事長陳文祥將小眼鏡蛇交由農業局委外的捕蛇專家帶回處理。 （陳文祥提供）

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