眼鏡蛇擅闖貓屋貓咪「大炸毛」 屋主也嚇壞......
2024/07/04 14:20
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市和順工業區開安六街一廠家，今天上午闖入1隻眼鏡蛇，鑽進貓屋裡面，貓咪發現後大炸毛，屋主才知道原來貓屋裡有蛇，讓他們嚇壞了。和順工業區廠協會理事長陳文祥獲報後前往協助抓蛇，發現是1隻長約40公分的小眼鏡蛇，已交由農業局委外的捕蛇專家帶回處理。
陳文祥表示，過去和順工業區服務中心就曾出現過1隻眼鏡蛇，廠商整地時也曾捕獲4隻眼鏡蛇和雨傘節，呼籲廠商注意，夏天是蛇類出沒頻繁的季節，如果發現蛇類闖入住家或工廠，不要自己冒險捕捉，可通知協廠會或由政府委外捕蛇專家來處理。
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陳文祥說，這隻小眼鏡蛇今天上午跑進開安六街一家廠家的貓屋裡面，廠家飼養的貓咪發現後貓背的貓毛全豎起來，炸毛炸得十分誇張，牠跟眼鏡蛇「把玩」了幾下後，因貓屋內無法伸展而倖然離去，廠家主人也因此才知道有蛇闖入，當場嚇壞了。
他表示，他原本持捕蛇夾在旁警戒，並通知捕蛇專家前來抓蛇，但發現蛇要往屋內竄，不得已才以捕蛇夾阻擋牠進入房屋內，期間小眼鏡蛇數度昂首作攻擊狀，後來捕蛇專家趕到，他隨即將捕獲的小眼鏡蛇交由他們處理。