為照顧母親大打出手 弟咬兄腋下挨告判賠6000元

為了誰照顧母親？兄弟大打出手，法院做公親。圖為彰化地院。（記者顏宏駿攝）

2024/10/29 17:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮一兄弟姊妹為了照顧年邁的母親，4人鬧彆扭，二哥想請外籍看護照顧，但遭兄妹3人反對，3人覺得二哥請外籍看護照顧老母，只想自己博「孝順」之名，事前也未商量。而二哥鐵了心要接走老母，結果跟三弟發生全武行，三弟邊打邊喊「要死大家一起死」，結果他用嘴巴咬二哥腋下造成創傷，被告上法院，二哥要求其它3名兄弟妺們因妨害名譽罪，共要賠償他60萬元精神賠償，但法官認為要求過高，應以6000元為宜。

據了解，這一家的二哥是國小老師退休，手足間只有他堅持母親應該由外籍看護照顧；與他發生打鬥的三弟是高中學歷，目前是養護機構的照服員，他的大哥和四妹都主張不應該由外籍看護照顧老母。

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判決書說，今年一月，三弟把老母接到自己家裡，希望親手餵水果給母親吃，他為了照顧母親之事跟二哥鬧翻感到心煩，跑出去喝悶酒，就在此時，二哥已申請外籍看護，打算把母親接走。

判決書指出，兄弟們都覺得二哥擅自請外籍看護照顧母親，但看護何時到任，無法確定，二哥只想塑造自己「我最孝順」的假象，毫無手足之情。他們還認為，二哥為了把母親接走，在家族群組po出「母親病危」，明明沒有這回事，卻傳母親病危的假訊息，實在大逆不道。

三弟向法官說，二哥直闖他家欲帶走母親，他要對方出去，但對方不肯，雙方就打起來，他被二哥壓倒在地，為求脫身，就用嘴巴咬他一下。

二哥則說，三弟對他猛拳痛毆，邊打還邊叫真爽，「要死大家一起死」。他因腋下被咬受傷，去醫院包紮花了180元。

法官表示，名譽之受侵害不以被害人主觀感受為準，應就社會一般人之評價客觀判斷之，系爭群組係由兩造組成之封閉性群組，群組內發言，尚不致有對外不特定多數人聽聞，影響他人對於原告之觀感之虞，又被告等人係對母親照護問題等對話，進行討論、說明觀點而已，難認確已達妨害原告名譽，但被告對原告造成身體上的傷害，除了要賠180元的醫藥費外，還得付6000元的精神慰撫金。

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