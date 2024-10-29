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    康芮颱風撲台 柯文哲週四延押庭添變數

    台北地檢署偵辦京華城弊案，上週五聲請延押前台北市長、民眾黨主席柯文哲。北院表示承審法官已預留庭期，一定會在11月4日押期屆滿之前做成裁定。（資料照）

    台北地檢署偵辦京華城弊案，上週五聲請延押前台北市長、民眾黨主席柯文哲。北院表示承審法官已預留庭期，一定會在11月4日押期屆滿之前做成裁定。（資料照）

    2024/10/29 18:05

    〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，上週五聲請延押前台北市長、民眾黨主席柯文哲，台北地院法官今日安排由柯的律師名開限制閱卷庭，定31日（週四）下午提訊柯文哲開延押庭。

    不過，康芮颱風直逼台灣而來，目前氣象預報指出週四、週五可能最接近台灣且影響北部，延押庭能否於週四順利開成，憑添變數，北院表示承審法官已預留庭期，一定會在11月4日押期屆滿之前做成裁定。

    台北地院今表示，31日當天是否會因為颱風停止上班，尚未確定，預定庭期目前不變，承審法官已經有預留庭期，一定會在羈押期滿前開庭，並製作裁定完畢。

    全案6名在押被告，北院昨天、今日分別裁准檢方對國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京的延押聲請，裁定准予繼續收押禁見2個月；北檢25日接著聲請延押台北市前副市長彭振聲，彭的羈押期限至11月1日屆滿，法官昨已提訊彭振聲召開延押庭，最晚將在10月31日之前做出裁定。

    在押被告除了柯文哲、彭振聲、應曉薇、彭振聲4人，還有9月28被收押禁見的威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎、柯文哲總統競選總部財務長李文宗。應曉薇的助理吳順民，已於25日獲裁定500萬元具保停押。

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