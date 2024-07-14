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自稱上海富商盯上女師 遊說投資虛幣還送iPhone騙走380萬

刑事局提醒投資要找金管會公告的合法平台網站。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局提醒投資要找金管會公告的合法平台網站。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/14 14:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕台南市方姓6旬女性教職人員，在臉書上接到自稱是中國上海富商的私訊，雙方交談甚歡，加LINE成為好友，沒多久雙方聊到虛擬貨幣投資話題，對方遊說她加入K字開頭的虛幣交易所，一開始方女還收到開戶獎品一支iPhone 15 Pro Max，方女更加不疑有他，先後投入380萬元，後來要出金，對方卻消失不見，才知全是一場騙局。

警方調查，方女是於今年4月下旬接獲自稱上海富商「陳易峰」私訊，對方表示對方女的資歷甚為欣賞，方女想說，最近會去中國旅遊，說不定可以見面，雙方越聊越深入；後來方女主動聊到自己有投資虛擬貨幣話題，陳男即向方女介紹有個匯率超級好、且有年費收1萬顆泰達幣「秒合約」翻倍賺錢方案，並將K字開頭交易所網址（現已封鎖）傳給方女。方女不疑有他，於K交易所登入註冊並取得在K交易所的錢包，方女隨後收到開戶獎品最新的iPhone。

方女原本就有透過合法實體幣商C店，購買泰達幣約11萬多顆，存入個人Imtoken虛擬貨幣錢包，方女後被對方遊說，5月上旬分5次將個人Imtoken虛擬貨幣錢包內的泰達幣都提領出金至K交易所的錢包內。

因對方不斷鼓吹方女在K交易所購買投資更多其他幣種虛擬貨幣，方女5月中旬又再前往合法實體幣商C店，要再購買新台幣200萬元的泰達幣，因C店店長發現方女行為有異，詢問用途，方女出示K交易所網站後，店長立即識破是詐騙，提醒方女測試操作出金，果然顯示密碼錯誤無法再登入交易所，方女發現跟對方再也連絡不上，才確知自己遭詐騙。

刑事局表示，除了股市股資詐騙外，詐欺集團利用假網站假APP同樣手法詐騙民眾投資虛擬貨幣，提醒虛擬貨幣投資交易，外國交易所請選擇全球性主流有長期信譽的交易所平台；國內交易所，請選擇金管會公告之合法合規的交易所平台，並確認網址正確，以防遭詐。

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