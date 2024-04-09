丈夫手術急需 她誤信投資虛擬貨幣押房產借330萬差點上當

張姓婦人險遭假投資詐騙集團詐騙。（記者劉慶侯翻攝）

2024/04/09 09:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕張姓婦人被假投資詐騙集團蠱惑，耽憂通貨膨漲，及無法支付先生即將開刀動手術的費用，扺押房子借貸330萬元，準備臨櫃匯款投資虛擬貨幣；幸銀行行員和警方機警及時攔阻，並找來張婦老公勸阻，才未致使損失。

台北市警中正二分局南昌路派出所日前接獲銀行報案，指稱張姓客戶欲臨櫃匯款330萬元至一陌生帳戶，研判急於獲利，疑似遭詐，於是要求警方派員到場共同關懷提問。

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警方到場瞭解案情，張女表示因加入虛擬貨幣投資平台，需匯款330萬元入股。對方表示若遇他人查問匯款目的，需說是為「支付房屋裝潢用」。她並認為自己不會被騙，只是想要投資理財。

行員及員警苦口婆心勸說，張婦仍執迷不悟，警方只得通知張女的丈夫前來一同勸阻，同時也進一步對張女進行識詐宣導，最終突破張女心防。

張女表示因近期丈夫手術急需用錢，她在網路上找到一個虛擬貨幣（比特幣）投資平台，宣稱只要匯款至平台，便能幫助客戶迅速獲利，這才讓急需用錢的她信以為真，聽從指示將房子抵押，取得330萬元，至銀行臨櫃匯款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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