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    板橋、復興星聚點「驚傳熄燈」 最後嗨唱時間曝！網不捨：回憶沒了

    一名網友發現，星聚點板橋館將在9月底結束營業，令他感到相當不捨。（圖擷取自Threads）

    一名網友發現，星聚點板橋館將在9月底結束營業，令他感到相當不捨。（圖擷取自Threads）

    2024/08/14 19:17

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾可以開心歡唱K歌的地方又少一個了！近日，有一名網友發文表示，經過星聚點板橋館時，發現即將於9月底結束營業，令他感到相當不捨。沒想到，貼文曝光後，另名網友也貼出星聚點復興館同樣也將結束營業的公告。

    一名網友昨（13）日在Threads發文指出，星聚點板橋館將在9月底結束營業，令他感到十分震驚，並感嘆，從西門星聚點先倒閉，現在連板橋星聚點也要倒了，「我的青春回憶要消失一大部分了」。

    不僅如此，留言處有網友指出，連位於北市松山區復興北路、長安東路的「星聚點復興館」，同樣貼出公告稱，「因租約到期本店將於9月30日停止營業。」

    消息曝光後，許多網友紛紛留言表示，「只剩延平旗艦店了」、「難過...回憶要被拆掉了」、「完蛋了，趕快約唱了」、「前天晚上路過，想說怎麼黑漆媽屋，原來是要結束營業啦！」，也有網友指出，「自助吧就不恢復，誰要去」、「從他沒有自助餐開始就結束了，已經失去他的特色了」。

    星聚點復興館貼出公告，將在9月30日停止營業。（圖擷取自Threads）

    星聚點復興館貼出公告，將在9月30日停止營業。（圖擷取自Threads）

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