為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

喪屍菸彈8月起列為三級毒品 基警少年隊深入社區宣導

少年隊組長林敬群深入社區，請家長們注意孩子在暑假期間的狀況，不要誤吸食「依托咪酯」等毒品。（記者吳昇儒翻攝）

少年隊組長林敬群深入社區，請家長們注意孩子在暑假期間的狀況，不要誤吸食「依托咪酯」等毒品。（記者吳昇儒翻攝）

2024/08/14 18:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕近年不肖人士將毒品或管制藥品混合菸油製成電子菸彈，並販賣供青少年施用，近期更出現以「依托咪酯」所製成喪屍菸彈，引發不少社會案件。今年8月5日起，「依托咪酯」正式提列為第三級毒品，基隆市警察局少年隊為了避免青少年誤觸法網，特別於今日上午前往誠仁里里民活動中心辦理宣導，強化民眾自我保護意識及法治觀念。

少年隊組長林敬群表示，新興毒品常以新奇圖案偽裝成「咖啡包」、「糖果」等物品，藉以引起青少年朋友好奇心，而這些偽裝成食品的毒品，含有高度成癮性成分，一旦誤食可能對身體造成嚴重傷害；尤其是電子菸在青少年間盛行，常有不肖分子將違禁藥品加入菸彈中，吸引無知的孩子們吸食。

近期最常見的就是「依托咪酯」，俗稱喪屍菸彈，等同字義上的意思，吸食者會如同喪屍一般，上個月基隆就有發生民眾吸食「依托咪酯」後，駕車撞上護欄，引發車輛起火，所幸及時搶救保住吸食者一命。

林敬群指出，8月5日起，「依托咪酯」已經正式提列為第三級毒品，違法吸食將會觸犯法網，呼籲家長平時應多關心青少年的生活舉止並瞭解孩子交友情形，建立和諧親子關係，教導其拒絕不良朋友的誘惑，若發現孩子有吸食毒品的跡象，可以尋求學校協助處理或撥打110，防制少年遭受毒品危害，共同維護少年健康成長環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

少年隊組長林敬群向家長們說明新興毒品的特徵。（記者吳昇儒翻攝）

少年隊組長林敬群向家長們說明新興毒品的特徵。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
驚！紐西蘭慈善機構 誤發摻冰毒糖果恐有400人收到
2024/08/14 16:24

驚！紐西蘭慈善機構 誤發摻冰毒糖果恐有400人收到
單男摩鐵吃「姊妹丼」 激烈戰慘況讓房務員崩潰
2024/08/14 06:09

單男摩鐵吃「姊妹丼」 激烈戰慘況讓房務員崩潰

AI趨勢崛起！強勢產業動能擦亮土城新價值
慣竊通緝犯落網竟自行解開手銬 從嘉義水上分局脫逃竊車逃逸
2024/08/13 19:07

慣竊通緝犯落網竟自行解開手銬 從嘉義水上分局脫逃竊車逃逸
「解憂雜貨店」賣茶葉實販毒 中警逮5人、21歲首腦羈押
2024/08/14 11:34

「解憂雜貨店」賣茶葉實販毒 中警逮5人、21歲首腦羈押

白冰冰直播忘開濾鏡 素顏膚況驚眾人
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播