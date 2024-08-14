喪屍菸彈8月起列為三級毒品 基警少年隊深入社區宣導

少年隊組長林敬群深入社區，請家長們注意孩子在暑假期間的狀況，不要誤吸食「依托咪酯」等毒品。（記者吳昇儒翻攝）

2024/08/14 18:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕近年不肖人士將毒品或管制藥品混合菸油製成電子菸彈，並販賣供青少年施用，近期更出現以「依托咪酯」所製成喪屍菸彈，引發不少社會案件。今年8月5日起，「依托咪酯」正式提列為第三級毒品，基隆市警察局少年隊為了避免青少年誤觸法網，特別於今日上午前往誠仁里里民活動中心辦理宣導，強化民眾自我保護意識及法治觀念。

少年隊組長林敬群表示，新興毒品常以新奇圖案偽裝成「咖啡包」、「糖果」等物品，藉以引起青少年朋友好奇心，而這些偽裝成食品的毒品，含有高度成癮性成分，一旦誤食可能對身體造成嚴重傷害；尤其是電子菸在青少年間盛行，常有不肖分子將違禁藥品加入菸彈中，吸引無知的孩子們吸食。

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近期最常見的就是「依托咪酯」，俗稱喪屍菸彈，等同字義上的意思，吸食者會如同喪屍一般，上個月基隆就有發生民眾吸食「依托咪酯」後，駕車撞上護欄，引發車輛起火，所幸及時搶救保住吸食者一命。

林敬群指出，8月5日起，「依托咪酯」已經正式提列為第三級毒品，違法吸食將會觸犯法網，呼籲家長平時應多關心青少年的生活舉止並瞭解孩子交友情形，建立和諧親子關係，教導其拒絕不良朋友的誘惑，若發現孩子有吸食毒品的跡象，可以尋求學校協助處理或撥打110，防制少年遭受毒品危害，共同維護少年健康成長環境。

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少年隊組長林敬群向家長們說明新興毒品的特徵。（記者吳昇儒翻攝）

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