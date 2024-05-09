刑局破虛幣假投資詐團 逮10人全收押

行政院院長陳建仁昨天赴刑事局聽取打詐查緝成果，並宣示政府查緝不法金流、掃蕩詐團的決心。（記者邱俊福攝）

2024/05/09 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署上月執行為期十二天的全國打詐專案行動，其中刑事警察局偵二大隊第二隊偵破一宗徵才轉假投資話務機房案，查知該詐團在臉書刊登徵才廣告，內容多為居家辦公、訂單處理的工作內容，再要求諮詢職缺的民眾加入LINE好友，之後假冒公司職員引導被害人處理假公司訂單，藉由虛偽僱傭關係培養信任感，再伺機介紹投資虛擬貨幣機會行騙。

警方長期蒐證，上月十六日鎖定台南市中西區、南區與安平區三處社區大樓，破獲隱身在大樓內的三處話務機房，逮捕蔡姓、曾姓與朱姓等三名機房幹部，以及七名話務人員到案，查扣手機、電腦主機、監視器主機、Wi-Fi路由器及銀行存摺等大批贓證物。

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警方初步清查，至少有五十人受騙，財損金額約五百萬元，發現這些年約廿歲左右的七名話務人員，平時參與宮廟陣頭相互結識，竟「一個拉一個」加入這個詐團機房，賺取每天一千元底薪。蔡男等十名嫌犯訊後被依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪等罪嫌送辦，檢方複訊後聲請羈押，法院裁定全部收押禁見。

另一方面，本次打詐專案共查獲三六五個集團、逮一九八一人，羈押一八六人。行政院院長陳建仁昨赴刑事局聽取專案成果簡報與慰勉有功人員，強調打詐各項作為會持續精進，今天院會會針對打詐專法、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法進行討論，儘快送請立法院審議，以完善打詐防護網。

警政署表示，這波全國同步打詐專案行動，以投資虛擬貨幣詐騙為重點，動員全國各警察機關，鎖定國內話務機房，以及協助境外機房，遂行洗錢、取領贓款的車手等集團，進行查察，打擊不法。

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