無良借貸業者騙簽契約 沒還錢就提告刑事藉以討債

新北地院。（資料照）

2024/06/06 16:40

〔記者王定傳／新北報導〕男子劉威宏被控勾結小額借貸業者李明憲、彭冠崴，借錢給民眾時誘簽「手機租賃契約書或投資協議合作書」，當民眾無力還錢，就誣告他們侵占手機或涉犯虛擬貨幣投資詐騙案；新北地檢署查出，劉男提告的對象高達73人，案件遍佈全國各地檢署，比張淑晶還多，檢方以劉在新北轄區內所犯的23件誣告罪將他起訴，新北地院審理後判處劉3年徒刑。

同案被告李明憲犯誣告罪，判刑7月，彭冠崴亦判刑6月，全案可上訴。

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檢方調查，劉男向業者推銷，若借款只簽本票，只能提民事訴訟，因此提供上述文件，教導業者放款時應與民眾簽約，以便日後提告刑事作為「討債」使用，劉則可從中抽取廣告費與介紹費。

檢方調查，李、彭等業者經劉嫌介紹，借1萬至10萬元不等金額給23位民眾，再引誘民眾簽約，從中收取高額利息，等被害者無力償還，劉嫌就會出面捏造民眾涉侵占手機、虛擬貨幣投資詐騙等不實事由，提告侵占與詐欺。

檢方統計，劉嫌提告對象高達73人，經全國各地檢署偵辦後均不起訴，且有多個地檢署已簽分誣告罪偵辦，其中，高雄地檢署已依誣告罪嫌起訴劉嫌。

檢方認為，劉男提告人數比張淑晶的53人還多，已癱瘓新北檢偵查量能，且因借款人遍及全國，經移轉管轄後，災害擴散至各地檢署，劉男已把提刑事告訴作為個人討債工具，手法卑劣，犯後飾詞狡辯，顯見他視國家法律與他人權利如無物。

法院審理時，劉男否認犯行，合議庭不採信，並斥責3人不思循正當途徑行使權利，利用借款人急於借貸款項，且多數人法律知識薄弱、多不願涉訟心態，先以話術使借款人簽立手機租賃或投資契約，再無端發動司法偵查權，利用國家司法資源獲取個人經濟上利益，耗費司法資源甚鉅，做出上述判決。

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