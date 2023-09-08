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男欠錢莊5萬慘遭打死丟包 主嫌抓到了

警消人員找到錢姓男子，將他送醫救治。（民眾提供）

警消人員找到錢姓男子，將他送醫救治。（民眾提供）

2023/09/08 22:28

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台南市28歲錢姓男子向錢莊借了5萬元，還不出錢，9月4日深夜在嘉義縣縣治特區被押走，毆打丟包在鹿草鄉產業道路，5日凌晨被發現，送醫不治。嘉義縣警方今天（8日）台南東山將討債集團23歲蘇姓主嫌及另名蘇姓嫌犯帶回偵訊。

警方調查，錢男向台南市東山區某小額放款公司借5萬元，預扣利息後拿到4萬5000元，雙方約定分期還錢，但錢男還不出錢，曾被毆打，仍還不出來，與蘇姓女友躲到嘉義縣縣治特區一帶。

4日深夜11點多，錢男與女友騎機車行經縣治特區祥和一路、太保二路口被攔下，錢男被押走，女友趕緊記下車號報案，而擄人地點就在嘉義縣警局附近。

警方調查，李姓男子開車載姜姓男子及2名未成年男女，攔下錢男擄走，載到義竹鄉，錢男遭毆打昏迷，李男原本要將他載回，程中發現他已無生命跡象，竟棄置在鹿草鄉一處產業道路。警方找到錢男，由救護人員將他送醫，但不幸傷重不治。

此案已有10人到案，涉嫌押走錢男的4人在5日到案，李姓、姜姓男子各以5萬元、3萬元交保，另2名未成年人請回。檢警6日再拘回曾姓、丁姓、楊姓涉案男子，檢方複訊後，丁男請回、楊男5萬元交保，認為曾男所述與證人不符，向嘉義地院聲請羈押獲准，昨天再逮回另名涉案蔡姓嫌犯偵訊，今天將2名蘇姓主嫌帶回偵辦。

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