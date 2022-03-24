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    高利貸看到他就落跑！猛老闆衝警所告詐欺：想還債沒人收

    一名老闆因為找不到人還錢，怒告錢莊詐欺。（資料照）

    一名老闆因為找不到人還錢，怒告錢莊詐欺。（資料照）

    2022/03/24 06:02

    〔記者王捷／台南報導〕台南警方積極取締高利貸，不少錢莊暫時關門避風頭，不過有位做生意的頭家，昨天衝進警所直呼要告錢莊詐欺，但警方聽完老闆的敘述後發現，原來老闆要還錢，但錢莊的「理財業務」不接電話，看到他就躲，讓老闆氣得說，第一次看到想還債錢莊還落跑的，所以才想報案，不過警方想不出錢莊不收錢到底違反什麼刑法，最後將全案上報偵查隊追查幕後錢莊。

    警方發現許多高利貸的放款成員，背景都很複雜，而且會利用「女業務」在網路交友平台上PO性感照，誆稱如果要見面就必須先借款，讓不少人上當，陷入利息永遠還不完的苦境，南警因此自頒四大專案，並在網路上巡邏，取締不法放款，但這名老闆狀況跟一般人不同，他因為生意周轉需求，所以只能尋求錢莊借高利貸。

    老闆說，一開始錢莊逼債逼得很急，他也都如期繳利息跟本金，不過警方聽到老闆還款的狀況，得知這個錢莊是專門放高利貸的不法份子，但老闆並不在乎錢莊是高利貸，他更在乎為什麼他要還錢沒人收，原來老闆剩下最後一期借款，還完就可以拿回本票，但剛好遇到警方執行專案，錢莊疑似為了避風頭才避不見面。

    老闆直呼要告錢莊不收欠款是詐欺行為，欺騙他要收款但是卻裝死，搞不好讓他拿不回本票，但警方認為這可能比較偏向民事案件，可能不構成詐欺，最後將這個案子登記為其他案類受理，同時將錢莊的情報彙整給偵查隊，追查不法放款的份子。

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