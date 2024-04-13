前遇惡虎再遇狼和狽 中年婦連遭詐團、錢莊、假代書輪流坑殺

白嫌持用假的地政士證書。（記者劉慶侯翻攝）註：警提供

2024/04/13 11:11

〔記者劉慶侯／台北報導〕無地政士資格卻對外掛牌代書營業的簡姓男子，得知陳婦被詐欺集團坑害身揹鉅債，想將房子向銀行抵押借貸，清償地下錢莊債務。簡男誆稱可代為以擔保方式借貸，設計將對方市值1500萬元房產，以900萬元抵押給他合作的馬姓金主，暗中再向銀行冒貸900萬元，但實際僅給予陳婦785萬，每月還得給3萬元給馬男作為借貸利息。更險毒的是，簡嫌立約言明一年後陳婦若不將房子以900萬元買回，產權將立即歸馬男所有，等於分文不花就將對方房產佔為已有，淨賺約715萬元。

台北市刑警大隊偵三隊經蒐證，簡嫌等人經常在手機中商量如何坑殺借貸民眾，還挑明「要專門挑弱勢族群」和尤其是「持有房產者下手」。警方逮捕兩嫌到案，依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦，現羈押深入調查中。

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警方調查，在台北市中山區從事自助餐生意的52歲陳婦，先生過世後獨力撫養3名子女。但她年前遭「假投資」詐騙集團引誘，以為投資就可獲得重大利益，向地下錢莊借貸高達6、7百萬元下場拚搏。但當發現被騙時，在高達百分之20的利滾利下，壓得陳婦無法喘息。

陳婦為減輕重利負荷，便想將她位在新北市汐止的房屋向銀行扺押借貸。她在友人的介紹下，112年7月結識在桃園經營代書業務的35歲簡男，對方辦公室還掛有地政士資格證書作為取信。不料卻讓她淪入再被人訛詐坑殺的慘境。

警方表示，陳婦房產市場實際交易價格約1500萬元，一般銀行抵押貸款約6、7成，本已足夠陳婦償還地下錢莊。但簡嫌認為僅國中學歷的陳婦知識不夠，為想「零元購」侵吞對方房產，於是佈局，誆稱自己握有馬姓金主，可提供900萬元借貸，但陳婦需先將房屋過戶，仍可住在原處，每月支付3萬元租金充當利息。

最惡毒的是，簡嫌明知陳婦根本在一年內無法償還900萬元借貸，還要求簽立「買賣附買回」合約公證，言明一年之內陳婦若出現遲付租金兩期，或無法如期清償900萬元，房屋產權儘歸馬嫌。

隨後，簡嫌等人向銀行冒貸900萬元，再巧立各項收費明目，剋扣下115萬元，僅給了陳婦785萬。一旦陳婦出現違約，簡嫌不僅可將房產出售獲利600萬元，連同之前的115萬元服務費，毫不費分毫的就淨賺715萬元。

陳婦事後才發現遭詐騙，氣憤的一度意欲夥同子女自殺，後在親友勸說下向北市刑大報案。經警方蒐證，發現簡嫌等人確實以詐術製造虛偽的房屋過戶交易金流，以利向銀行冒貸，並向內政部登載不實的房屋成交價。

警方日前至簡姓犯嫌事務所搜索，當場查扣懸掛的偽造地政士證書，偽造文書及證件等資料，全案詢後依詐欺、偽造文書及使公務人員登載不實等罪移送台北地檢署偵辦。

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簡嫌和同夥討論如何坑殺陳婦。（記者劉慶侯翻攝）

簡嫌和同夥討論如何坑殺陳婦。（記者劉慶侯翻攝）

簡嫌（前）和馬姓同夥被警方逮捕移送。（記者劉慶侯翻攝）

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