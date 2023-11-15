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百萬勞力士送修被拿去典當還賭債 初估25人受害、失金525萬元

鍾表行翁姓老闆積欠債務無力償還，竟把客人保養的百萬名表拿去抵押償債。（翻攝Google地圖）

鍾表行翁姓老闆積欠債務無力償還，竟把客人保養的百萬名表拿去抵押償債。（翻攝Google地圖）

2023/11/15 13:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在苓雅區開設2間鐘表行的翁姓男子，疑因好賭欠下大批賭債無力償還，被地下錢莊追討上門，他竟把客人送修的百萬元勞力士手表，拿去抵押償還賭債，客人拿不回手表報警，經檢警追查後，初估至少有25人受害，損失金額逾525萬元，檢方偵結後依侵占罪起訴翁男。

檢方指出，經營鐘表行多年的66歲翁姓男子，主打30年經驗專營高檔名表維修、保養工作，吸引頂級玩家把故障或待保養的高檔名表送給翁男處理。去年4月，歐姓客戶將一只市價18萬的沛納海手表交給翁男保養，結果翁男藉故推脫一直不還，歐男雖起疑心，但想說不會有問題，於是一直沒再去領。

同年8月，另名林姓男子拿市價20多萬元的香奈兒手表交給翁男，翁推稱零件欠料，林男等了半年手表都還修不好。今年2月，林男跑到店裡要手表，結果翁男卻將另一支長方型手表交給林男，林男看到翁交出的手表，與原先送修的香奈兒表款完全不同，立刻對翁男提出侵占告訴。

檢警介入調查時，發現翁男至少侵占25位客戶的高檔名表，其中還包含市價高達百萬元的玫瑰色勞力士DAYTONA，翁男到案後坦承把名表拿去抵押給地下錢莊充債，已無法再交還給客戶，被檢方依侵占罪起訴。

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