鹿港天后宮作客媽祖被當落難神明網拍 警逮人破案

鹿港作客媽祖被當落難神明網拍（圖左），買家發現不對勁，主動歸還。（圖由民眾提供）

2023/11/12 10:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕破案了！國定古蹟鹿港天后宮作客媽祖被當落難神明網拍，引發各界撻伐，鹿港警方今天宣布破案，昨晚前往新北三重逮捕作案的34歲許姓男子，許男坦承變賣鹿港天后宮韋五媽，以及奉天宮蘇府王爺兩座神尊。由於許男也以相同手法在雲林麥寮一帶犯案，將擴大清查是否還有其它受害宮廟。全案以違反詐欺及侵占罪移送偵辦。

鹿港警分局偵查隊副隊長張勝甥表示，警方在11月10日接獲報案，立即成立專案小組，調閱相關監視器追查發現，犯案男子非常狡猾，不只是預謀犯案，全程都在製造斷點，先用別人的身分來租車代步，再拿出另一人的身分證來鹿港天后宮、奉天宮來申請作客神尊，隨後就在二手神尊的網路拍賣平台來販售。

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警方指出，警方從作案車輛的車牌展開追查，發現在雲林、新北兩處跑的許姓男子涉有重嫌，昨天見時機成熟，前往新北三重住家逮捕許男，許男發現行跡敗露，坦承在11月3日犯案，先以不知情的網友身分來租車，再拿另外一位不知情的網友身分證來申請作客神尊，得手後就馬上在二手神尊網拍平台貼文販售，並與買家約在彰化永靖面交，兩尊神像以2萬元成交，但買家事後覺得怪怪的，主動將兩尊神尊都物歸原主。

警方強調，許姓男子供詞疑點重重，將會釐清許男到底是持假的身分證來租車、申請作客神尊，還是拿著其它人頭的身分證來冒名，由於許男也以相同手法在雲林一帶犯案，將擴大清查是否還有其它受害宮廟，許男訊後以違反詐欺及侵占罪移送偵辦。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示，果然是媽祖有靈，不肖人士以假名來申請作客媽祖去網拍，買家察覺不對勁都主動歸還，警方也火速逮人，真是媽祖保佑。

鹿港天后宮指出，作客媽祖長期以來都是提供民眾家有喜事，或是宮廟遶境活動來免費申請，從來都不曾發生過逾期未還事件。這次被歹徒以假身分申請又網拍，管委會正在討論是否未來個人申請要以雙證件來加強審核與規範，杜絕不法情事。

鹿港天后宮的作客媽祖，都是歷史悠久的神尊。（圖由民眾提供）

鹿港天后宮作客媽祖被當落難神明網拍，鹿港警方火速逮人，許男坦承犯案。（圖由民眾提供）

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