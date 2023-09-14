神鬼女會計A走双喜電影公司1.2億元 高院判刑8年2月

高等法院的法庭內配置的法槌。（資料照）

2023/09/14 10:33

〔記者楊國文／台北報導〕曾發行奧斯卡得獎片「媽的多重宇宙」、知名國片「無雙」等電影的双喜電影發行公司，遭女會計陳玉玲以作假帳等方式，以「五鬼搬運」手法侵占1.14億多元公司款，双喜負責人陳永雄查覺後提告，台北地院侵占等罪重判她8年6月徒刑，並沒收犯罪所得1.14億餘元，此外，陳女又被查出另侵占詐得1069萬元，北檢今年7月依侵占等罪對她追加起訴後併案審理，高等法院今判陳女8年2月徒刑，其中1年2月徒刑可易科罰金。還可上訴。

双喜電影公司是香港知名製片、監製陳永雄於2015年12月在台創建，集團有「双喜」、「台北真好」、「工作公司台灣分公司」等3公司，發行過多部電影大片，包括「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」、「湄公河行動」、知名國片「血觀音」、「無雙」等。

請繼續往下閱讀...

台北地檢署起訴指出，陳永雄平時在香港工作，將台灣的公司財務會計、出納等事項委由陳玉玲處理，陳女卻涉嫌利用職務之便，自2015年12月至2019年2月底，多次持偽造的不實金額公司取款憑條，或以繳稅等名義挪用公款，用來償還私人債務，事後再作假帳掩飾犯行。

陳永雄後來發現公司帳目落差多達1.1億多元，致電詢問陳女，陳女自知犯行曝光，趕在陳永雄提告前自首，被檢方依侵占等罪嫌起訴。

台北地院審理期間，陳女坦承詐欺、侵占公款，但辯稱不確定實際挪用金額，部份款項是用在雙喜集團的業務上。合議庭認定，陳女犯罪事證明確，卻始終未交待犯罪所得去向，且其侵占公款所得達1億1402萬多元，將她重判8年6月徒刑。陳永雄、陳女均上訴高等法院審理。

此外，双喜查帳後，又發現陳女另侵占詐得1069萬元提告，北檢今年7月依侵占等罪對她追加起訴後併案審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法